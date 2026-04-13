漏網鏡頭》哭窮要養小孩？李貞秀拎愛馬仕包出席民眾黨中評會

李貞秀今拎愛馬仕手提包，出席民眾黨中評會。（記者廖振輝攝）

民眾黨中配立委李貞秀因為失言風波，遭到檢舉移送中評會，民眾黨中評會今天開會討論違紀案，被報導「哭窮」的李貞秀拎著愛馬仕手提包出席，這顆「bride-a-brac case」帆布收納包，愛馬仕官網售價新台幣2萬9100元。

李貞秀身陷國籍、直播爆料新竹市長高虹安拿了前民眾黨主席柯文哲700萬以及檢舉高虹安助理費案風波，讓黨內十分頭痛。週刊報導，民眾黨高層日前私下找李貞秀密談去留問題，李貞秀哭窮表示自己「有5個孩子要養，若沒立委工作生活費怎麼辦？」李貞秀今出席中評會受訪時澄清表示這是謠言，強調小孩已無須靠她撫養。

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李貞秀對愛馬仕情有獨鐘，她在2024年參選立委時的財產申報，就有6項是愛馬仕，包括一顆要價49.8萬元的柏金包，而今年2月3日宣誓就職立委時，腳上穿的白色皮鞋，也是要價近4萬元的愛馬仕。

民眾黨中評會經過3個半小時討論，決議開除李貞秀黨籍，李貞秀將失去不分區立委資格。

李貞秀今拎愛馬仕手提包，出席民眾黨中評會。（記者廖振輝攝）

對於週刊報導她哭窮表示有5個孩子要養，李貞秀澄清表示這是謠言，強調小孩已無須靠她撫養。（記者廖振輝攝）

根據愛馬仕官網，「bride-a-brac case」帆布收納包售價新台幣2萬9100元。

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