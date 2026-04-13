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    首頁 > 政治

    王鴻薇喊「性侵島」反印度移工 吳思瑤揭1事嗆：只要中國人？

    2026/04/13 16:07 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    勞動部日前宣布，今年底有望開放首批1000名印度移工來台，引發熱議。國民黨團今（13）日召開記者會強硬表態，要求在逃逸移工問題解決前，全面反對引進印度移工，立委王鴻薇更直指民眾憂心台灣恐淪為「性侵島」。不過，民進黨立委吳思瑤重砲反擊，痛批王鴻薇的言論是「複製貼上」中共過去的認知作戰台詞，更質疑藍營「缺工大作戰，各國都在搶人，拒絕印度人，只要中國人？」

    吳思瑤今天在臉書發文表示，「十萬印度移工，台灣成性侵島？！」是2023年底中國網媒、抖音每天在抹黑擴散，企圖打擊賴清德選情：而2026的現在，「性侵島」也被王鴻薇拿來複製貼上。她砲轟，「抓到了！認知作戰又來了！王鴻薇可以不要這麼懶好嗎，罵政府連台詞都抄中共的。」

    吳思瑤指出，開放印度移工議題，是立院衛環委員會審查、院會跨黨派通過。藍白立委當時還要求簡化流程、提供優惠、加速開放。現在來甩鍋嫁禍執政黨，是以為大家都不會Google查資料嗎？

    吳思瑤強調，少子化、缺工問題各國都在面對，但台灣移工來源國只有四個，遠不及各國都超過十數個。開放印度移工就是增進人力競爭力，產業用人更多元有彈性。印度移工約有1800萬名，已有16國引入，不乏歐美進步國家，印度人力也多有高階專業人員。他國正面經驗，台灣何不跟進？

    吳思瑤進一步說，移工開放區域、行業別、管理考核都有完整配套，也經過立院審查同意，政策穩健推進，不該因政黨鬥爭而受影響。外籍移工適用法規一樣嚴，沒有針對印度移工放寬，不應利用民粹，將特定國家貼上負面標籤，鼓動種族歧視，「我就問：缺工大作戰，各國都在搶人，拒絕印度人，只要中國人？」

    吳思瑤也質疑，認知作戰連印度移工也不放過，連抹黑政策的台詞話術都一樣。立院審查各黨通過的「台印MOU」，中共ㄧ出手，國民黨就轉彎？

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

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