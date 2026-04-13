巴西駐台代表竟稱「台灣是中國一部分」 陳冠廷譴責：扭曲台海現狀

民進黨立委陳冠廷。（資料照）

針對巴西駐台辦事處長桑路易近日接受媒體專訪，重申巴西一中政策立場，聲稱「台灣是中國的一部分」，並援引國民黨主席等在野黨人士的類似主張作為佐證。民進黨立法委員陳冠廷今日對此深表遺憾，相關言論既不符合事實，也扭曲了台海現狀，呼籲在野黨在涉及兩岸議題時應謹慎言行，避免損害台灣的主權與國家利益。

陳冠廷表示，桑路易在訪問中特別援引台灣在野黨人士的立場，試圖論證台灣內部對主權問題缺乏共識，這樣的說法令人深感遺憾。國民黨是台灣最大的在野黨，在中國的一言一行都會被放大檢視，甚至被利用來製造輿論，傷害台灣的國家利益、主權以及台灣在國際社會的受重視程度。

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他強調，無論是國民黨的立法委員或黨主席，在出訪或公開發言時都應堅持台灣的主體性，為台灣在國際社會開創有利的新局面。

陳冠廷分析，中國長期運用反殖民等敘事策略，在全球南方國家爭取對一中原則的支持，巴西、南非、俄羅斯等國皆採取類似立場；近期在野黨訪中行程中，中方刻意操作殖民歷史敘事，同樣屬於此套策略的一環。

他提及，德國與日本在經歷軍國主義與專制統治的慘痛教訓後，分別走向民主化道路，這是文明進步的方向；呼籲中國在歷經數十年高速經濟成長後，應著手推動政治改革，並放棄以武力威脅台灣。

陳冠廷也警告，任何針對台灣的軍事行動都將衝擊整個印太地區，台灣海峽在全球航運與運輸中扮演極為關鍵的角色，傷害台灣等同傷害整個印太地區的穩定與繁榮，沒有任何國家能夠置身事外。

針對兩岸對話議題，陳冠廷認為，對話必須建立在國防實力的基礎之上。沒有實力基礎的對話，帶回來的只是一張隨時可以被撕破的紙。1930年代英國首相張伯倫當年宣稱帶回和平，隔年二戰便席捲歐洲，只有國防的能量加上對話，才能達成真正的和平，兩者缺一不可。

他呼籲，我國國會加速推動國防特別條例，強化台灣的海洋偵測等國防能量，以實力作為對話的後盾。台灣應將自身的價值與利益緊密結合，發展更具說服力的外交論述，過去僅強調價值或僅強調利益的單一策略已證明不足，台灣需要新的外交思維，才能在國際社會中贏得更廣泛的支持與理解。

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