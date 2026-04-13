新北市長選戰民調適任度首度被蘇巧慧超越 李四川這麼看

國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室表示，各項民調都會當作參考，繼續為新北市民打拚。（摘自李四川臉書）

美麗島最新民調顯示，新北市長選情，民進黨提名市長參選人蘇巧慧首次適任度超過國民黨市長參選人李四川（蘇巧慧43.5%：李四川41.5%），李四川競選辦公室表示，各項民調都會當作參考，李四川是基層工程人員出身，始終秉持前進現場、解決問題的精神，參與推動台北縣、新北市的各項建設，每到各地許多里長更會提及李四川曾協助的建設，這些看得見的實際政績、說到做到的特質，皆是李四川一路以來為市民打拚的人生縮影。

蘇巧慧從去年7月3日宣布參選新北市長，當時跟李四川一對一民調差距大概25%，經歷680天，蘇巧慧與李四川已連續兩次美麗島民調在誤差範圍內，顯示李四川沒有任何參選蜜月期（上一次差1.5%，這次差1%），而在20至29歲年輕人支持度，蘇巧慧（33.7%）是李四川2倍（16.3%），多數人希望換民進黨做看看（讓國民黨繼續做32.0%：換民進黨做做看37.9%）。

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李四川競選辦公室表示，新北市處在蓬勃發展的關鍵點，要有實務經驗、優異執行力的首長，才能讓市政建設真正的一棒接一棒，李四川會持續深入基層，聆聽民眾聲音，用看得見的實際政績、使命必達的執行力，提出市民需要的政見，帶動新北市的未來發展，結合更多人的力量，全力為新北市打拚。

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