回首中共對台「勒索」歷程！范雲：農漁民如洗三溫暖

民進黨立院黨團今（13日）召開輿情回應記者會，立委范雲（中）回應有關中國惠台措施問題。（記者陳逸寬攝）

中共中央台辦昨宣布10項惠台措施，其中涉及恢復台灣農產品及食品輸入中國措施部分，要求需堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎前提。民進黨團書記長范雲今細數中國過去如何在農漁產品上對台養套殺，並強調台灣農漁產品已在日韓美加等高端市場不斷成長，在2022年創歷史新高，達45.59億美元，唯有擺脫一中枷鎖，讓台灣的產品走向世界，農漁業才能獲得穩定保障。

范雲指出，習鄭會後中國釋出利多，其實是慣用的「養、套、殺」，目的就是使台灣更加依賴中國，最終讓台灣政治無法獨立自主。中國公布的十項對台措施，有三項和農漁產品及食品有關，在「九二共識、反對台獨」政治基礎上，為農漁產品及台灣食品提供便利。

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范雲回顧，過去台灣曾因相信中國「善意」，走過冤枉路。2005年開始，因連胡會、ECFA早期收穫計畫，中國對台農產品關稅優惠，曾一度來到34項農漁產品免徵進口關稅、18項全面零關稅的新高。

這幾年，中國開始各種理由突然、片面暫停農漁產品及食品輸入。范雲列舉，2021年3月，中共以「介殼蟲」為由禁鳳梨；2022年6月以「禁藥超標」禁石斑魚；2022年8月，以「農藥殘留」禁柑橘、文旦，以「新冠核酸」禁白帶魚、竹筴魚；2022年12月，以「業者輸陸資訊不完整」為由，禁止鳳梨酥等糕餅、酒類、飲料輸入中國。

范雲補充，2024年，以「賴清德當局上台以來，頑固堅持台獨立場」為由，全面停止34項農漁產品免稅優惠；現在2026年，因為習鄭會，又回頭宣布要「便利」台灣的農漁產品及食品，還首度明文加上「九二共識、反對台獨」的政治前提。之前禁止的各種理由，突然就不存在了嗎？這不是很可笑嗎？

面對中國的出爾反爾，台灣農漁產品外銷早已開始轉向，展現出更強大的韌性。范雲說明，日韓美加等高端市場不斷成長（日本成長11%、韓國成長4%、加拿大成長5.5%），成功從政治訂單轉向專業競爭，外銷至中國以外市場貿易額，在2022年創歷史新高，達45.59億美元，外銷至中國的比例，也在2025年已經降至11.5%。

范雲強調，台灣已在正確道路上，發展多元市場成功轉型，不再受制於單一國家的政治勒索。唯有擺脫一中枷鎖，讓台灣的產品走向世界，農漁業才能在平等、尊嚴的前提下，獲得穩定保障；而非受制於習近平的心情，一下開放、一下禁止，讓農漁民如洗三溫暖，擔心辛苦的收穫付諸東流。

此外，范雲也質問，鄭麗文主席，若真要為台灣爭取「和平大禮」，為什麼不是爭取台灣最需要的，要求中共立即停止共機與軍艦無休無止的擾台行為？如果想要用「大禮包」，包裝政治意圖，台灣人不會再受騙。

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