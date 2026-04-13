國民黨團：全面反對引進印度移工 先有效解決逃逸移工問題

立法院國民黨團表示，全面反對引進印度移工，在逃逸移工問題未有效解決之前，不得擴大任何移工來源國。（記者林欣漢翻攝）

勞動部長洪申翰說首批印度移工最快今年引進，引起社會討論及在野陣營質疑，勞動部稱會充分評估與把關，不會躁進。立法院國民黨團今日召開記者會，具體提出三點明確主張，在現行制度未改善前，全面反對印度移工來台；要求行政院立即說明完整政策動機和產業需求來源；在逃逸移工問題未有效解決之前，不得擴大任何移工來源國。

國民黨團書記長林沛祥表示，國民黨團現階段全面反對引進印度移工政策，這不是情緒，也不是偏見，而是基於「風險過高」。台灣失聯移工問題嚴重，一直都沒解決，這代表制度設計有漏洞、管理困難，現在已經變成社會安全死角，但民進黨政府不是先補洞，而是繼續開門。他質疑，是真的缺人，還是缺「更便宜、更好用的人力」？到目前為止，民進黨政府的移工政策，仲介制度沒有改革，管理機制沒有升級、社會溝通幾乎沒有。

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林沛祥呼籲行政院長卓榮泰踩煞車，先聽清楚人民的聲音。他強調，政策可以推動，但不能用「假裝沒問題」的方式推動。國民黨立委王育敏也要求行政院，必須等到所有配套措施、社會溝通，都能確保不會產生任何問題時，再來談引進印度移工議題。

國民黨立委黃建賓表示，台灣面臨嚴重缺工問題，這是事實，但這並不代表在缺乏社會共識，沒有完整配套措施，甚至危及到社會治安的情況下，就可以貿然引進印度移工。這不僅攸關移工勞力市場重新分配，也攸關國家整體治安、社會安全穩定的重大危機。台灣社會對引進印度移工充滿焦慮，這不是出於歧視，是出於現實治安的恐懼，這也就是在公共政策網路參與平台上，超過3萬人反對引進印度移工的原因；因為不相信政府會嚴格把關。

黃建賓指出，民進黨政府無視印度官方數據，和真實治安恐懼，勞動部僅說國人不要有刻板印象。但根據印度內政部所屬國家犯罪局2022年犯罪報告，針對全國對女性犯罪通報數，有44萬5256起，平均每小時51起針對女性的犯罪事件發生；性侵案一年有3萬件，平均每天發生86起，這還不包括因社會壓力而未報案的黑數。

黃建賓強調，未來在推動勞動力引進時，不能只問企業缺多少人，要先問政府到底管不管得住，社會是否能夠承擔，會不會影響本國勞工權益。缺工問題沒有單一解藥，但絕不能拿台灣治安底線豪賭。

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