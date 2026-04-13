中國送「習鄭會大禮包」？ 民進黨列10點狠批：全是資源回收

民進黨指出，10項措施細看根本是中方自己喊停、又重新端上來的「資源回收」，習近平開心就給、生氣就禁。（圖取自民進黨臉書）

中國在「習鄭會」後發布所謂「惠台大禮包」，民進黨今天發文指出，10項措施細看根本是中方自己喊停、又重新端上來的「資源回收」，中共總書記習近平開心就給、生氣就禁，且建立在特定立場條件之上，國民黨卻沾沾自喜當重大成果宣傳，是嫌被騙不膩嗎？

民進黨一一列舉並反駁這十項措施的真實面貌：

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一、國共常態化溝通機制：早在2005年就已啟動並連續舉辦10屆，是中方自己在2016年單方面喊停。

二、國共青年交流平台：本質就是2018年「對台31條措施」、2019年「對台26條措施」的延伸，以為可以統戰年輕人，只是成效有限，現在又包裝一次。

三、福建與金馬「四通」：金門早在2018年就已通水，至於通電、通氣、通橋也是近年反覆提出的舊題目。

四、兩岸直航與金門共用廈門機場：多數航點在2019年前就存在，是中方因疫情暫停後不恢復，現在才拿出來當利多。

五、農漁產品輸中便利：本來就是ECFA早收清單的一部分，現在加上「九二共識、反對台獨」政治前提，完全就是政治掛帥。

六、遠洋漁獲靠泊、上岸銷售：也是ECFA架構下的既有安排，但中方過去自己片面暫停。

七、食品企業註冊與輸中便利：中方先用「註冊問題」卡關，再說要放寬，政策反覆，不就代表當初的禁令，全都是政治操作？

八、小額貿易市場：這是1990年代就已存在的制度，如今換個說法唬人？

九、影視內容輸中：對應2018年的「對台31項措施」，並不是新把戲，且從當時到現在，都要求對內容的政治審查，一點也不自由。

十、陸客來台個人遊：2011年即開放並運作多年，2019年中方自己喊停，現在又說要恢復。

民進黨示警，雖是舊東西，中共這次卻直接把條件講清楚，所謂「利多」都要建立在特定政治立場之上，這已經不是單純交流，而是把經濟、貿易與觀光全部變成政治交換條件，形同「經濟脅迫的公開制度化」，政府的立場很清楚，兩岸交流不能附帶政治前提，更不能淪為特定政黨的政治操作工具。

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