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    首頁 > 政治

    中共10大「養套殺」劍指國安、主權！ 綠黨團：要台接受一國兩制方案

    2026/04/13 14:41 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

    民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，中共中央台辦昨宣布10項惠台措施。民進黨立法院黨團今召開記者會列舉相關涉台措施對台灣國安、主權的危害，並直言此為中共對台「養套殺」，最終就是要台灣接受一國兩制方案。

    民進黨團幹事長莊瑞雄指出，鄭麗文去中國的6天是犧牲了台灣人的266天，而鄭習會後中國宣布10項涉台措施，整體是老調重彈，其中推動福建與金馬通電、通氣、通橋，這些都涉及基礎設施、能源依賴及邊境安全，不是單純的民生議題，涉及主權、法規及國安，不是國民黨、共產黨談一談就好，而都是政府該去把關的事情。

    黨團書記長范雲續指，有關台灣農漁產品、食品輸入中國的措施，台灣人已看出中共的「養套殺」，如今中共的條件更為嚴格還設置附加條件要承認九二共識、反對台獨，難道農民還要在商品貼上支持一中嗎？

    范雲也質問，當習近平把台灣海峽定義為內政，國民黨支持兩岸內政化嗎？國民黨真的要消滅中華民國嗎？國民黨支持一國兩制，把台灣香港化嗎？

    在文化及旅遊層面，黨團副幹事長陳培瑜說明，中共聲稱要開放台灣的影視公司團體可以到中國去製作「導向正確內容、健康製作精良」的台灣電視劇、紀錄片、動畫片以及參與中國微短劇等；不過，這在2018年就已經有的措施，中國後來卻單方面限縮，言論及思想審查也從未停止，到中國去只能做中共想看的影劇，內容、時代觀都要符合中共的審查。

    陳培瑜補充，旅遊方面，開放自由行本在2011年已開放，後來也是中國片面限縮、取消。目前台灣方面積極希望可以透過小兩會與中方溝通，中共卻不願召開。

    黨團副幹事長沈伯洋強調，惠台措施就是養套殺措施，最終就是要台灣接受一國兩制方案，若沒有這樣的政治前提，惠台大禮包根本不存在。此外，台灣還需要注意的事情是沒有在這個大禮包裡面的，到底是用什麼東西換來這個看起來有問題的大禮包。

    他示警，除了總預算、軍購被擋外，先前國共論壇所提城市、數據、防災的交流，這些都很有可能發生，也將造成台灣國安的危機。

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