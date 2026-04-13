中市年年追思228事件 議員要求興建228室內追思空間或專責紀念會館

多位市議員要求市府設立228室內追思空間。（記者蘇金鳳攝）

台中市每一年會都進行228事件的追思，多位市議員今天在市議會提出質詢，台中市雖有228紀念公園及東區東峰公園可追思，但卻無法像台北及高雄有室內追思館，家屬7年多前就向民政局反映，但已7年多了，盧市府團隊都要卸任，究竟要讓家屬等多久。

民政局長吳世瑋表示，他已找了7年多，若設在活動中心，有里長表示反對，而家屬也認為空間太小，正努力在找尋中。

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市議員陳雅惠、蕭隆澤、張芬郁、陳淑華、陳雅惠、謝家宜、陳俞融今天在市議會指出，今年適逢228事件79週年，市府年年於東區東峰公園紀念碑大里228紀念公園前舉辦追思儀式，但卻無室內追思館。

陳雅惠表示，有受難者家屬向她陳情，至今連一處可安心進行追思的室內空間都沒有，提出的訴求長達8年，至今仍無法如願，令人遺憾。

陳雅惠表示，台中雖設有228紀念碑及紀念公園，但屬戶外休閒場域，無法長期、穩定提供追思使用，而台北、高雄都設有紀念館並結合常設展覽與教育功能，台南、桃園也逐步建構紀念園區與人權教育系統，形成制度化、常態化的紀念體系。

她批評，台中目前「有紀念地點，卻沒有紀念體系」，不僅缺乏室內追思空間與紀念會館，也沒有相關教育與研究功能，家屬甚至連基本的場地都無法取得。

全市已有494座市民活動中心，她認為可以從中挑出一處，質疑市府是否缺乏整體盤點與規劃，導致公共資源無法有效回應家屬需求。

民政局長吳世瑋表示，二二八室內追思空間已找了七年多，尚未找到合適空間。（記者蘇金鳳攝）

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