李貞秀哭窮拒退位 他爆料：現金不到百萬但錢都在股票裡

週刊報導指出，黨高層私下找李貞秀談去留問題，沒想到李哭喊自己有5個小孩要養，暗示若要她走就要「展現誠意」。張育萌今爆料，李貞秀手上現金雖不到100萬，但她的錢全部存在股票裡。（記者廖振輝攝）

民眾黨不分區立委李貞秀因國籍問題、爆料新竹市長高虹安拿錢以及檢舉風波一事引起爭議。週刊報導指出，民眾黨高層日前私下找李貞秀談去留問題，沒想到李哭喊自己有5個小孩要養，暗示若要她走就要「展現誠意」。台灣青年世代共好協會理事長張育萌今（13日）在臉書爆料，李貞秀曾問過前夫能否給生活費卻被婉拒，而李手上現金雖不到100萬，但她的錢全部存在股票裡。

張育萌表示，李貞秀離婚後手上的現金不到100萬，所以沒到「財產申報」的門檻，而在離婚前，李貞秀跟前夫詢問能否當股東或每個月給她一些生活費，但前夫拒絕，並對李貞秀說「我才不會，你去賣你那些包包」。張育萌指出，李貞秀並非窮到不能生活，而是她的錢都在股票裡面，某次她要轉自己證券戶的錢，結果操作失誤，自己沒發現還是營業員打來問她，她才發現她把錢轉到前夫帳戶。

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張育萌指出，民眾黨主席今早上節目被問到「李貞秀有沒有達到標準」，黃國昌秒回「沒有」，再接著說「外面的聲音，我們都聽到了」。張認為，這就是黃國昌「聖旨到」，前民眾黨立委吳春城1年前因為用「壯世代」註冊商標搞得滿城風雨，黃國昌也是這樣放話，最後吳春城「知所進退」，總質詢當場宣布辭職。

張育萌質疑：「問題是，在黃國昌眼中，李貞秀跟吳春城一樣嗎？吳春城是自己接壯世代標案，李貞秀只是爆破高虹安，就要被黃國昌懲罰，這是哪門子的『保護吹哨者』？」張育萌強調，李貞秀「雙重國籍」爭議爆炸的時候，黃國昌堅持要全黨護一人。現在黨內不爽吹哨者，黃國昌又要東拉西扯，想辦法把李貞秀開除，這也讓張直批：「全天下最雙標的就是黃國昌和民眾黨啦。」

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