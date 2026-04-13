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    首頁 > 政治

    2國安局勤員知情未報總統維安偷球案 蔡明彥：視為共犯列優先汰除

    2026/04/13 13:31 記者黃靖媗／台北報導
    總統賴清德2月赴大巨蛋觀看「台日棒球國際交流賽」，賽前江姓維安勤務人員進行場地安檢時，竟順手牽羊人氣啦啦隊員「峮峮」等6顆簽名球。國安局長蔡明彥今（13）日表示，除江姓勤員外，還有兩名國安局勤員知情未報，國安局認定此舉屬於共犯，記兩大過、列優先汰除名單。（記者陳逸寬攝）

    總統賴清德2月赴大巨蛋觀看「台日棒球國際交流賽」，賽前江姓維安勤務人員進行場地安檢時，竟順手牽羊人氣啦啦隊員「峮峮」等6顆簽名球。國安局長蔡明彥今（13）日表示，除江姓勤員外，還有兩名國安局勤員知情未報，國安局認定此舉屬於共犯，記兩大過、列優先汰除名單。（記者陳逸寬攝）

    總統賴清德2月赴大巨蛋觀看「台日棒球國際交流賽」，賽前江姓維安勤務人員進行場地安檢時，竟順手牽羊人氣啦啦隊員「峮峮」等6顆簽名球。國安局長蔡明彥今（13）日表示，除江姓勤員外，還有兩名國安局勤員知情未報，國安局認定此舉屬於共犯，記兩大過、列優先汰除名單。

    立法院外交及國防委員會今日邀請國安局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉、內政部、海洋委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，併請大陸委員會、交通部列席。

    國民黨立委徐巧芯質詢關切2月有維安特勤人員在大巨蛋場地安檢時，順手牽羊6顆簽名球一案後續。

    蔡明彥答詢說明，江姓維安勤務人員在第一時間已移送法辦，該勤員是由國防部憲指部支援國安局特勤中心，負責做總統行程之前的現場勘查工作，國安局已在第一時間解除其支援職務，憲指部亦立刻召開人評會，記兩大過、列優先汰除名單。

    蔡明彥表示，在執行公務期間佔有民間財物，當然為法律上不容許；國安局擴大調查後，發現還有兩位勤員也可能知情未報，在啟動法律研究後，認為這也涉及共犯，一樣將2人記兩大過、列優先汰除名單，並移送法辦。這兩人為國安局所屬特勤中心人員。

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