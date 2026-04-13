中共支持共用廈門新機場 官員：特留金門專用航廈搞統戰

鄭習會後，中共12日宣布10項「惠台」措施，包括恢復上海、福建居民赴台個人旅遊，支援金門共用廈門機場。（彭博資料照）

鄭習會後，中共12日宣布10項涉台措施，包括推動福建沿海地區，同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，支援金門共用廈門新機場。熟稔國安的官員今日受訪批評，中共為了遂行統戰，準備在廈門翔安機場留1個專用航廈給金門使用，更盤算以後蓋1座橋到金門。

廈門翔安機場位處大嶝島東南端，緊鄰金門島，中共規劃預留金門專用航廈、金門跨海通道接口，並配套規畫廈金大橋（廈門段）、泉金高速公路等交通要道接入機場。此外，未來考慮規劃高鐵與其他陸空交通方式對接金門，力圖將金門拉入廈門的兩岸融合發展示範區。

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我官員指出，中國在廈門興建翔安國際機場，預定今年底完工啟用，中共台辦所說的「支援金門共用廈門新機場」，主要就是鎖定金門，要讓金門人有共用的機會。

官員透露，中共有在跟金門人講，希望金門將來可以利用廈門翔安機場出國，甚至要留1個「Terminal」航廈給金門專屬。這些都是1種統戰的說法，中共在這個機場還沒蓋好之前，這幾年對金門那邊一直都說要共用機場。

官員進一步說，這是一整套的，中共後續會有很多基礎設施的配合，譬如先讓金門人共用機場，之後再推廈金大橋。而且翔安機場蓋好後，中共會從廈門那一端蓋1座橋接到翔安機場，也會興建捷運或高鐵拉到機場。

「廈金通橋是中共一廂情願說法！」官員批評，從廈門翔安機場到金門的這一段，相關工程涉及兩岸及國安問題，若要動工必須台灣政府點頭同意，否則沒有辦法延伸過來，中共盤算是先讓金門人共用機場，之後再把橋拉到金門端。

官員表示，不管是通水、通電、通氣、通橋的「四通」或廈門機場共用，全都涉及國安議題及政府公權力事項，不可能透過國共平台促成。如果中國要透過政黨的機制來進行這方面的合作，政府絕不可能配合，在民進黨執政過程中不可能配合中共促統促融。

他強調，機場交通基礎設施共用必須要有審慎評估，而且涉及國家安全等問題，雙方政府彼此之間要談好，「不可能你說要怎樣就怎樣，或是透過政黨這個管道來要脅政府」。

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