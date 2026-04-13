性侵虐童詐欺案頻傳 藍委提鞭刑公投訴諸民意

立法委員洪孟楷召開「面對性侵虐童詐欺亂象 鞭刑公投訴諸民意」記者會。（記者陳逸寬攝）

針對近年性侵害、凌虐幼童，以及高額詐欺等重大犯罪案件持續發生，對人民性自主、兒少生命身體安全、財產安全與社會信賴造成深刻衝擊，國民黨立委洪孟楷等人正式提出「特定重大犯罪增設特別刑法制度（鞭刑）」政策公投案，洪孟楷表示，提出公投不是為了情緒性加重處罰，而是希望透過民主與法治並行的方式，回應人民對國家保護義務與社會安全底線的期待。

洪孟楷今天與國民黨立委林沛祥、羅智強、黃健豪、林德福、廖偉翔、楊瓊瓔等召開記者會，宣布提出鞭刑政策公投案，主張應依循民主程序，將國家是否有必要針對特定重大犯罪建立更具嚇阻效果的特別刑法制度，交由全民共同表達意見，作為後續制度規劃與法制作業的重要依據。

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洪孟楷表示，社會對重大犯罪的憤怒與不安，並非短期情緒反應，而是人民長期目睹被害人及其家庭承受難以回復的創傷後，對現行刑事制裁與保護機制所產生的深層疑問。當性侵、虐童與重大詐欺案件反覆出現，且犯罪型態愈加惡質、複雜、組織化，國家是否仍能僅以既有刑罰架構回應社會對公共安全、程序正義及被害人保護的期待，已是必須嚴肅面對的重大政策問題。

洪孟楷指出，這次提出公投案，並非要以公投直接創設刑罰，也不是要取代立法院的立法形成權或法院在個案中的審判與量刑權限，而是依公民投票法第15條第2項規定，針對重大政策方向交由全民作出選擇，形成清楚、正當且具民主基礎的民意授權。換言之，要處理的是國家面對特定重大犯罪時，是否應研議建立特別刑法制度的政策方向，而非逕行跳過法治程序。

洪孟楷進一步表示，從客觀數據來看，社會要求制度改革並非沒有依據。依提案所引資料，2024年性侵害事件通報件數為1萬78件，性侵害各案類被害人共5566人；2024年兒少通報案件達14萬3500件次，兒少保護個案人數為1萬810人；另依165打詐儀錶板資料，115年1月詐欺受理數達1萬4301件，財產損失超過70億元。這些數字顯示，相關犯罪對社會秩序與人民基本權益的侵害，早已不是零星個案，而是整體社會必須共同正視的治理壓力。

洪孟楷強調，任何刑罰制度改革都必須受憲法原則與正當法律程序拘束。未來若此案獲得民意支持，後續仍須由立法機關依法律保留、罪刑法定、比例原則及正當法律程序等要求，審慎設計適用範圍、宣告要件、執行方式、醫療評估、監督機制與救濟程序，確保制度建立在法治國基礎之上。

羅智強呼籲民進黨立委站在民意這邊，不要投票反對；一旦鞭刑公投立法院審議通過，要請中選會依法執行，不會再沒收公投。林沛祥表示，這是艱難且爭議的議題，但不能逃避應讓人民說話，公投的精神就是將選擇權還給人民。希望開啟一場理性的辯論、討論，在法治社會中，如何在保障人權與犯罪嚇阻間找到平衡點。

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