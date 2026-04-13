專題報導》中共自打臉當「惠台」 逐條解析三大荒謬

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，國共統一戰線合流，中共中央台辦12日宣布10項惠台措施。（路透資料照）

中共中央台辦在「鄭習會」後發布所謂「十項對台措施」，企圖營造對台利多，不過，逐條解析發現，這十項「回鍋菜」只有「新瓶裝舊酒」的差異及自我矛盾的深淺之分，可拆解為三大荒謬。

先禁再放自導自演 自打嘴巴當「惠台」

一、先禁再放自導自演，自打嘴巴當「惠台」

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．措施五、六、七、十，都是中方自己先取消、現在又宣布恢復的項目，形成明顯的自我矛盾結構；措施一、五更首度明文加入「九二共識、反對台獨」政治前提，是經濟脅迫公開制度化的法理警示。

．農漁食品解禁（措施五、六、七）：中方自2021年起，陸續以介殼蟲、禁藥超標、新冠核酸、甚至是「註冊資訊不完整」等理由，片面禁止台灣農漁產品（鳳梨、石斑魚、午仔等）及食品（酒類、糕餅等）輸入。這些多屬連胡會宣布零關稅或ECFA早收清單項目，中方對自己造成的貿易中斷選擇性鬆綁，自承當初的禁令純屬政治操作。

．恢復個人遊試點（措施十）：中共宣布推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊，但上海居民赴台本島觀光早在2011年就已開放並運作達8年，是中方2019年8月以「兩岸關係現狀」為由片面暫停。值得注意的是：本次若中方繼續繞過小兩會、堅持片面安排，極可能再次破局並卸責台灣政府。

陳年舊案重新包裝 尚有1990年代所推政策

二、陳年舊案重新包裝，最老政策追溯至1990年代

．基礎建設與小額貿易（措施三、四、八）：所謂推動金馬「四通」（通水、電、氣、橋）及金廈共用機場，金門通水早在2018年就已運作，其餘皆是2023年「福建21條」與2024年「福建13條惠台」的第三次推銷，真正企圖是將金馬納入「一國兩制示範區」的實體化工程；「新設對台小額商品交易市場」更是1990年代就在福建平潭等地運作的陳年制度，僅是擴點充數。

．青年雙向交流（措施二）：此項2018年「對台31項措施」青年條款的重新啟動，並改以國民黨為接觸管道以擴大滲透面。

政治審查加劇 經濟措施綁定政治表態制度化

三、政治審查加劇，經濟脅迫公開制度化

．明列政治前提（措施一、五）：在「國共常態化溝通機制」及「農漁產品輸入便利」上，中共首度明文加上「九二共識、反對台獨」作為政治前提。這是2005至2016年原國共平台運作，以及過往惠台包裹中，從未如此赤裸明文化，將經濟措施綁定政治表態的制度化。

．影視交流審查趨嚴（措施九）：2018年「對台31項措施」影視條款重新啟動，卻刻意新增「導向正確、內容健康」的限定，況且中國長期逼迫台灣藝人政治表態，意味著審查框架恐將更限縮。

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