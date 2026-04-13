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    首頁 > 政治

    台南市戶政與區政人事異動 陳龍政接任龍崎區長

    2026/04/13 13:06 記者王姝琇／台南報導
    龍崎區公所區長由民政局生命事業科科長陳龍政（右1）調任。（台南市政府提供）

    龍崎區公所區長由民政局生命事業科科長陳龍政（右1）調任。（台南市政府提供）

    台南市政府公布最新一波人事異動，配合府南戶政事務所主任林瑞茂退休，多個戶政與區政單位主管同步調整職務，以強化基層行政運作與服務效能。龍崎區公所區長由民政局生命事業科科長陳龍政調任。

    本次異動中，原玉井戶政事務所主任林勝隆調任府南戶政事務所主任，承接原職務，持續推動戶政業務精進。玉井戶政事務所主任職缺，則由原仁德戶政事務所主任黃寶慶接任，期盼借重其豐富行政經驗，提升地方服務品質。

    此外，黃寶慶調任後所遺職缺，由原龍崎區公所區長陳新澈轉任仁德戶政事務所主任，展現跨機關歷練成果。至於龍崎區公所區長一職，則由民政局生命事業科科長陳龍政調任，延續地方治理與民政服務工作。

    市長黃偉哲表示，此次人事調整秉持「適才適所、用人唯才」原則，期勉新任主管發揮專業所長，積極回應市民需求，並強化跨機關協調合作，持續提升行政效率與服務品質，為市民打造更便捷、貼心的公共服務環境。

    副市長姜淋煌今日前往龍崎區公所主持新任區長監交典禮，肯定陳新澈區長在任期間的努力，並勉勵新任區長陳龍政秉持務實精神，持續深化地方建設與民政服務，讓市政能量更向下扎根，持續提升行政效能與服務品質。更期許各新任主管在既有基礎上持續精進業務推動，深化為民服務，同時強化團隊合作與創新思維，讓戶政與區政服務更加貼近民眾需求。

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