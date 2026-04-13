沈伯洋自曝五分埔地主後代挨轟 吳沛憶：重點是家族淵源與地方關係深厚

民進黨籍立委吳沛憶登記參選台北市黨部主委，秀出自身終身黨員證。（記者方賓照攝）

民進黨籍立委沈伯洋日前在「加開零食會」直播節目中提到，五分埔土地有兩分爲其家族所有，同黨立委盛讚與台北市淵源很深很好，不過藍營質疑民進黨雙標，對此，同樣主持該節目、參選台北市黨部主委的吳沛憶今受訪說明，當天講的是家族跟地方的淵源歷史，倒不是土地分到幾塊。

吳沛憶說，人還是要有點歷史感，也要有知識跟常識。所有政治人物的財產都要申報，你現在本人持有土地，跟你家族過去在此地的淵源，完全是兩件事。沈伯洋當初在節目上，講的是五分埔過去是來自五個家族，沈家是其中之一，也是傳統地方士紳，他的家族日治時期曾任保正，歷史課本應有學過，靠的是在地方大家是否認可。

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吳沛憶提到，沈伯洋家後來有開雜貨店，附近街坊鄰居都熟悉且信任，彼此關係深厚，也是早期台灣傳統社會的樣貌，講的是家庭淵源，沈的家族很早就在台建立，自己在節目中也是第一次聽到，覺得有趣，像她的母親是外省人、外公來自溫州，戰爭以前來到台灣。

她表示，台灣本來就有各式不同背景的家庭，沈家很早深耕在地，隨著開枝散葉人口不計其數，重點不是土地分到幾塊，可能也沒分到多少，但其家族確實在五分埔地區跟街坊鄰居關係深厚。

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