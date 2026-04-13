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    首頁 > 政治

    曝鄭習會後2大危機！沈伯洋：藍白是否修法發展「一國兩制」

    2026/04/13 12:47 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立院黨團召開輿情回應記者會，林月琴（左起）、沈伯洋、范雲、莊瑞雄、陳培瑜。（記者陳逸寬攝）

    民進黨立院黨團召開輿情回應記者會，林月琴（左起）、沈伯洋、范雲、莊瑞雄、陳培瑜。（記者陳逸寬攝）

    中共台辦在「鄭習會」後宣布10項所謂「惠台措施」。民進黨立委沈伯洋今提出鄭習會之後的兩條軸線示警，藍白是否會在國會搭配修「兩岸條例」、「離島建設條例」等配合鄭麗文發展一國兩制框架；國民黨執政縣市是否會繞過我國中央政府限制與中共對接？

    沈伯洋指出，鄭習會就是要把台灣鎖進一國兩制的框架，但台灣政府不是省油的燈，不會自己去陷入這個框架。

    不過，鄭習會後續有兩條需要注意的軸線。沈伯洋說明，第一條軸線，就是藍白多數所主導的立法院，藍白是否會搭配鄭麗文去發展一國兩制的框架，比如說鋪陳和平協議，修「兩岸關係條例」、加重倚賴中國資源修「發展觀光」或「離島建設條例」，或者砍掉非紅供應鏈（這已經發生）。

    沈伯洋示警，澳洲發生過類似的事，最後是用法律與選票解決。台灣現在雖然也有一些法律工具抵擋，但非長久之計。

    沈伯洋續指，第二條軸線，就是繞過中央政府，以學術上的「sub-state diplomacy」，實務上的「城市交流」，繞過我國「只有中央政府授權才可以跟中國談協議」的限制。

    針對台中市長盧秀燕今天稱：「要盡快和中國對接」。沈伯洋批評，所謂去美國學習之旅，都是演的。日前國共論壇的結論，就是要把台灣各城市的數據、醫療、以及民防跟中國做對接，從哪些城市開始？當然是國民黨執政的縣市。

    沈強調，今天他質詢的重點就是，該怎麼盯住地方的暗潮洶湧，看國民黨各地的縣市首長，對於中國的「惠台政策」表態的程度，自由的代價是永恆的警覺。

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