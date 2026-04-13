民眾黨中評會今午裁處李貞秀 黃國昌：她問政表現「未達標準」

民眾黨黨主席黃國昌。（本報資料照）

民眾黨中配立委李貞秀立院就職後爭議不斷，除中國國籍爭議，近期的直播失言、黨內檢舉風波，更引發黨內多位黨公職員不滿，公開表態要她「知所進退」，而民眾黨今午也將召開中評會，依黨內規章裁處其去留。此前，民眾黨主席今早接受專訪坦言李至今的問政表現未達標準，並證實柯文哲曾與李懇談，而他作為黨主席，對於李作為的看法在中評會程序尚未結束前，不會公開談論。

民眾黨主席黃國昌今（13）早上網路直播節目《誰來早餐》接受媒體人朱凱翔專訪，期間，朱問黃「李貞秀委員要怎麼處理？」，黃回應「這是中評會的權責」，他作為黨主席而非一般黨員，但在中評會做決定以前公開講自己的想法，對黨而言「不好」。

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黃指出，當初前民眾黨主席柯文哲找新住民、陸配當不分區立委，其實就是想要實踐共融社會，這樣的理念，這些人在台灣落地生根、生兒育女有了家庭，也拿到中華民國身分證超過10年以上，而這群人在台灣有幾十萬家庭，民眾黨也因此認為他們需要有代表，因而將陸配放進不分區名單。

朱追問，李因行事作風在黨內惹眾怒，但至今不敢處理是因為「擔心李貞秀告民眾黨」？黃澄清「倒也不是這個樣子」，他解釋，首先，民眾黨在2024年針對陸配參政權做了決定，就是為了實踐共融社會價值；其次，民眾黨擔任不分區立委的第一件事，「你不是來當官，你是來做事的，來幫人民爭取權益、實現我們對選民所做出的承諾，不是來爭取自己的權益的」。

因此，黃重申，民眾黨對不分區立委在內的公職有一定標準，要能回應支持者期待跟要求，他直言，「今年你不是靠自己坐上這個位置，你是靠投給民眾黨不分區立委的政黨票坐上這個位置，坐上這個位置就要實踐對選民的承諾，而且，在立法院所做的事情，必須要能夠回應支持者的期待，這件事非常重要」。

朱續問「你覺得現在李有達到這個標準？」，黃國昌承認「沒有」，表示黨內很多同志反應支持者共同的期待與心聲，強調柯和自己對於外界的聲音，「我們都聽到了」；而他自己來看，當初這批不分區立委都是柯海選而來，而柯前一陣子的確有跟李懇談過，柯也和他說過懇談結論，不過，他不會在中評會結束公開講這件事，更再次強調不分區立委是來幫人民爭取權益，不是來爭取個人權益，「這件事情非常重要」。

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