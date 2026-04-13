「母雞帶小雞」？ 盧秀燕：配合媽祖子時上轎出發的，媽祖一定會保佑大家高票當選、心想事成

台中市長盧秀燕與藍營縣市首長參選人昨一起出席白沙屯媽起駕進香，是母雞帶小雞？盧秀燕對此表示，配合媽祖子時上轎出發的，媽祖一定會保佑大家高票當選、心想事成。 （記者歐素美攝）

苗栗拱天宮白沙屯媽祖昨晚起駕進香，國民黨台中市長盧秀燕也到場，外界解讀有意參選總統的盧秀燕及許多藍營首長參選人一起前往參加，盧市長像「母雞帶小雞」；盧秀燕今天回應表示，媽祖慈悲、媽祖靈驗，看到大家的誠心，尤其三更半夜到的，配合媽祖子時上轎出發的，媽祖一定會保佑大家高票當選、心想事成。

盧秀燕今天出席台中市東光路開闢工程動工時，媒體詢問「盧秀燕昨與許多藍營首長參選人一起前往參加白沙屯媽起駕進香，外界解讀盧市長像母雞，市長怎麼看」？

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盧秀燕說，中部地區各媽祖廟都非常靈驗，包括白沙屯媽祖，所以這麼多年來，她都會去參拜，尤其白沙屯媽每年起駕的時間跟大甲鎮瀾宮一樣都是子時深夜起轎，因此，她昨天也去了。

盧秀燕表示，這次去有很多縣市長、議員候選人，里長候選人也到，她想，媽祖慈悲媽祖靈驗，看到大家的誠心，尤其三更半夜到的，配合媽祖子時上轎出發的，媽祖一定會保佑大家高票當選、心想事成。

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