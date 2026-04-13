中共惠台十大政策 盧秀燕要民進黨政府勇於回應中國的善意

針對中共惠台十大措施，台中市長盧秀燕要民進黨政府勇於回應中國的善意。（記者歐素美攝）

國民黨主席鄭麗文到中國訪問，中國祭出十項惠台政策，有意問鼎總統大位的國民黨台中市長盧秀燕，今天接受媒體採訪時，一再以開台始祖吳沙名言「路若通，子孫就成功」回應，強調與鄰為善，台灣安全、兩岸和平，建議民進黨政府勇於回應中國大陸的善意，強調「解鈴還需繫鈴人」。

盧秀燕今天上午出席台中市東光路開闢工程動工典禮，她一再以吳沙的名言「路若通，子孫就（興旺）成功」說明東光路全線貫通的重要性，在媒體詢問她對中共十項惠台政策的回應時，盧秀燕更連續講3次「路若通，子孫就成功」。

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盧秀燕說，就像吳沙說的「路若通，子孫就成功」，這不限於道路開闢，人與人為善，與鄰為善，也可以讓區域和平，大家和諧，區域和平、台灣安全。

盧秀燕說，過去10年以來，兩岸的關係愈來愈緊張，怎麼樣能夠「路若通，子孫就成功」，尋求台灣的安全，建議民進黨政府應該勇於回應中國大陸的善意，畢竟「解鈴還需繫鈴人」，希望民進黨政府不但繫鈴也要能夠解鈴，「路若通，子孫就成功」，與鄰為善，台灣安全、兩岸和平。

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