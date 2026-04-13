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    首頁 > 政治

    曝沈伯洋已在討論台北市政！吳沛憶：他跟蔡英文蠻像的

    2026/04/13 12:17 記者董冠怡／台北報導
    民進黨籍立委吳沛憶登記參選台北市黨部主委。（記者方賓照攝）

    民進黨籍立委吳沛憶登記參選台北市黨部主委。（記者方賓照攝）

    民進黨籍立委吳沛憶今天上午登記參選民進黨台北市黨部主委，受訪時被問到立法院好戰友沈伯洋是否為黨內台北市長最強人選，她說，沈伯洋很強，經歷與擅長說理等人格特質，「蠻像小英前總統的」，很有可能成為黑馬，她對沈有很高的期待。至於提名時程，相較於上次6、7月提名，目前都是超前部署，今年全國提名時間提早，時間會比上次來得更早，大家可以拭目以待。

    吳沛憶表示，沈伯洋是立法院的好戰友，他也有教書，博士班唸的是犯罪學，法律是他的專業，除了合開網路節目「加開零食會」，提法案時也會跟他討論，曾任前總統蔡英文幕僚的她說，「據我觀察，他蠻像小英前總統的」，同樣都是學者、教授出身，邏輯嚴謹，資料看得很細，討論法案時可以很快抓到重點跟關鍵，可是比較不一樣的是，沈過去曾是補習班的知名教師，擅長以白話、深入淺出的方式講述艱澀難懂的議題，「這個特質，其實非常適合選舉」。

    吳沛憶解釋，市政的政策其實非常複雜，如何與民溝通，講到讓民眾聽得懂並理解，大家才會願意來支持，並「爆料」沈伯洋最近開始有在跟她討論市政的政策，例如台北市的運動場地、休憩空間、交通問題等，強調台北市長候選人大家不用擔心，民進黨一定會提出最強人選。

    媒體追問沈伯洋是否為最強人選？她回應，「PUMA（指沈）是很強的，很有可能就是黑馬。」選舉不能靠口號，要去觀察候選人的人格特質，有沒有參選經驗不是必要條件，「我們每個人都有第一次啊！」自己也曾以新人之姿參選，人格特質是長期養成，對於政策的理解也是長期培養的能力，溝通能力也是政治人物很重要的特質，這些都是選舉過程中能否有爆發力、爭取選民認同的優勢，「我對沈伯洋有很高的期待」，不過還是要看他個人最終的決定，以及中央黨部最後的提名結果而定。

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