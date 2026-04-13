財神總統要選！表態角逐嘉義市長 為翁壽良「反霸凌、討公道」

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（右）9日拜會關心翁壽良（左）。（黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統提供）

「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」曾參選本屆嘉義市長落敗，今（13）日宣布將再投入2026嘉義市長選舉，他表示，多年來到全台各地神修天人合一，得知代表國民黨參加「藍白合」初選民調的好友、醫師翁壽良未出線，9日當面表達關心，質疑遭民調「弄洞」（意指台語創空），為了幫翁壽良「反霸凌，討公道」，要化身正義使者參選市長。

「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」曾參選2014年嘉義縣長選舉、2020年嘉義市立委選舉、2022年嘉義市長選舉，曾因在電視政見會唱歌、吃便當、做瑜珈等爆紅。

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「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」說，翁壽良醫者父母心，有為民服務的良善美意與熱忱，此次「藍白合」嘉義市長選舉民調過程，國民黨黨籍立委幫民眾黨市長參選人張啓楷站台，卻沒幫翁壽良站台，最終翁壽良民調落敗，他聞訊立即搭車趕回嘉義，拜訪翁醫師表達關心。

「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」說，2026市長選舉重點不是誰輸誰贏，重點在嘉義人人格被污辱、自尊心被踐踏、感情被玩弄，既然有人不擇手段，是非分明的嘉義人不用講甚麼誠信原則、做人道理，他們將與對方講實實在在的實力、戰力與選票。

他將在4月16日上午10點，到嘉義市政府正門口人行道舉行參選2026嘉義市長記者會，同時重返以往站路口拜票的「財神廣場」，每天早上7點到8點展開拜票行程，秉持「拜選票也拜鈔票」精神，沿街銷售「財神刮鬍刀」、「財神文昌筆」，籌募選舉經費。

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