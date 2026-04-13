中共「惠台措施」口惠而實不至？張榮恭：先善意回應

國民黨副主席張榮恭。（資料照）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，中共中央台辦宣布十項惠台措施，包括推動恢復上海、福建民眾赴台個人旅遊。陸委會副主委梁文傑今日指出，我方先前曾呼籲啟動「小兩會」協商恢復團體行，對方全無回應，質疑是口惠而實不至。對此，國民黨副主席張榮恭表示，不管是「鄭習會」或中方10項政策，民進黨及賴政府的反應都非常負面，既然大陸表示了善意，台灣政府也應該用善意來回應，至於接下來如何能夠落實，當然有很多細節需要雙方來溝通。

張榮恭說，國民黨可以作為橋樑，只要積極回應、善意表態，才是好的開始，不要用什麼「糖衣毒藥」、「兩岸關係國共化」來形容，民進黨政府若願意善意回應，為民眾利益著想，朝野就兩岸關係和平發展進行良性競爭，台灣整體利益必將獲得加倍提升。

請繼續往下閱讀...

張榮恭舉例，2005年2月他奉時任國民黨主席連戰之命，赴中探詢北京是否同意兩岸首度春節包機直航，獲得正面訊息，並據此來推動，當時的國民黨是在野黨，直航也需要當時的陳水扁政府批准同意。換句話說，國民黨促成、民進黨同意，功勞簿上也會有民進黨政府的一筆，歷史不會忘記，如果不釋出善意，講一些枝枝節節的事情，他覺得台灣人民會有嚴正的評判。

至於十項惠台措施，是否要認同九二共識、反對台獨才能做？張榮恭表示，民進黨政府只要宣布這是一種善意，兩岸接著可以有很多互動來促成，大陸在宣布這十項惠台措施時，並沒有所謂九二共識、反對台獨，農產品輸入大陸開闢綠色通道，農產品上不會寫九二共識、反對台獨，兩岸能夠良性循環，對台灣絕對是有利的。

張榮恭指出，各國都有一中政策，儘管與大陸主張的一中原則不盡相同，但是談的都是一個中國，台灣處於兩岸關係的核心地帶，不可能沒有處理一個中國的方法，從1992年以來，就是九二共識來處理一個中國，可以讓兩岸求同存異，這是對台灣最為有利的事情，鄭重呼籲民進黨政府好好思考，不要見不得別人好，我們做的是為台灣人民好。

對於是否有與中方公開或私下談到軍購條例？張榮恭表示，沒有提到軍購的事情，這是台灣自己如何考慮保護台灣。大家談用實力來維持和平，當然武器精良、兵源充足、經濟發展都是實力，兩岸的政治互信與交流往來，更是和平的實力，兩岸有了互信、交流，其實和平就有保障，他要強調「交流促和、斷流引戰」，台灣人民終將做出選擇。

至於「鄭習會」後，美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，美方一貫政策立場是希望兩岸穩定的發展來往，支持各式各樣交流，這次（鄭習會）美方當然歡迎。張榮恭說，相信大家都會很肯定的說，美國不會樂見兩岸開戰。因此兩岸政黨領袖能夠面對面坐下來共議和平，是美國所樂見的。當然台灣是民主政治的社會，有民選的政府，美國當然更希望民選政府能與大陸對話，兩岸和平美國就不會被捲入台海戰爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法