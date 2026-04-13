台南副議長宣布參選市黨部主委 提4大訴求

台南市副議長林志展（白上衣者）在議長邱莉莉（右5），以及另7位黨籍議員的陪同下，登記參選民進黨台南市黨部主委。（林志展服務處提供）

民進黨台南市黨部主委即將改選，副議長林志展今天在議長邱莉莉等人的陪同下，前往市黨部登記參選，為地方政壇投下震撼彈；他提出4大主軸政見，誓言帶領綠營在年底九合一選舉，以及2028總統大選能夠贏得壓倒性勝利。

林志展今天在邱莉莉以及7位黨籍議員的陪同下前往登記，並公佈4大主張，包含「推動青年參與」、「穩定後盾系統」、「設立政策轉譯機制」，以及「整合在地戰力」等。

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林志展說，青年不是招募，是「直接上場」，推動青年參與計畫讓年輕黨員不只是入黨，而是能實際參與服務案件、政策討論、地方經營；目標不在人數，而是培養能戰、能講、能服務的人才

其次是讓民意代表有一個「穩定後盾系統」，建立黨部支援機制，整合陳情、政策資料、地方需求，協助議員與里長更有效率服務選民；黨部不只是協調者，而是可以分擔壓力、提供資源的後勤平台

再者是將中央政策變成「市民聽得懂的語言」，設立政策轉譯機制，將中央政策整理成簡單版本，透過地方說明會、社群、圖卡傳達給市民；不只是宣傳，而是讓政策真正被理解、被感受到。

最後則是整合在地戰力，2026、2028台南要大贏，主委必須是「最大公約數」，林志展提到，將建立公平透明的溝通機制，整合各方戰力，發揮跨域協調能力，確保2026市長、議員、2028總統及立委選舉在台南取得壓倒性勝利。

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