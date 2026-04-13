吳沛憶角逐民進黨台北市黨部主委 高唱「台北新故鄉」

民進黨籍立委吳沛憶登記參選台北市黨部主委。（記者董冠怡攝）

民進黨籍立法委員吳沛憶今天（13日）上午登記參選民進黨台北市黨部主委，受訪時提到2014年入黨，已成終身黨員，邀請有志一同的朋友加入市黨部這個大家庭，並說近日深夜難眠，思考如何避免辜負支持者的期待，也想起從政路上的精神糧食，「台北新故鄉」的兩句歌詞給她很大的力量，年底選戰定會捲起袖子開始努力工作，交出漂亮的成績單。

吳沛憶表示，這幾天很早就躺上床，但到很晚都睡不著，坦白說，人生沒想過會來登記參選主委，對她而言，過去這是比較遙遠的角色，但也一直在思考，年輕世代在參選主委應該做什麼事，如何不要辜負眾人的期待，並時常想起念小學、1994年台北市長選舉的「台北新故鄉」這首歌。

請繼續往下閱讀...

她回憶，從政路上每逢遇到氣餒或沮喪時，總會想到「台北新故鄉」的歌詞「扑開燈火揣希望，希望原來著是咱」，當你覺得暗暗的、還未看到希望的時候，「我們就要當打開燈的人」，還有大家也一起，這次參選市黨部主委，也很希望邀請過去一路以來，陪著民進黨度過低谷與辛苦的時刻，都沒有離開且願意給予行動支持與鼓勵、從創黨以來的前輩，或是年輕朋友們，開始關心台灣政治，對民進黨有所期許的人，加入民進黨台北市黨部的大家庭。

吳沛憶指出，年底首都市長跟議員這一戰，「我們一定會努力捲起袖子開始工作」，希望年底交出一張漂亮的成績單，讓市民看見民進黨在台北市的誠意，「我們對這個城市有很深的愛與願景」，會用實際行動跟表現，爭取大家的認同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法