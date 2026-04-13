陳昭姿要求認真改革而非安全下莊 法務部常次馮成：我是文官無此問題

立法院司法及法制委員會今審查刑法修正草案，陳昭姿備詢。（記者陳逸寬攝）

立法院司法及法制委員會今審查刑法修正草案，立委陳昭姿質詢時質疑司法體系是否仍存在上級施壓問題，最後更要法務部常務次長馮成應認真思考如何改革，而非任內安全下莊。馮成則回答，常務次長是文官，沒有安全下莊的問題；他正要說明卻被陳昭姿打斷，陳昭姿則希望法務部能把死當的成績贏回來。

法務部常務次長馮成回應認同該說法，強調檢察官辦案依證據與程序，不受上級影響，但陳昭姿隨即舉出彭坤業案質疑制度漏洞，直指司法信任度長期低迷，要求法務部正視改革問題。

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陳昭姿表示，檢察總長被提名人徐錫祥回覆民眾黨的問卷，提到過去的司法關說、上級施壓現在已較少見，所謂的上級施壓具體所指為何？馮成答詢表示，他認同該說法，過去他自己擔任檢察官時，也未遇過上級長官施壓，檢察官辦案主要依證據與程序，不受上級影響。

陳昭姿舉例彭坤業案（國安會前諮詢委員邱太三涉及關說桃園地檢署前檢察長彭坤業壢新醫院逃漏稅案），涉及高層施壓與不法利益，最終法務部卻僅讓其提前退休免拔官、逃過一劫。

陳昭姿強調，民眾對司法的信任度長期都是3成多，也就是死當，法務部為行政司法最高機關，是否願意認真思考如何改革，重建人民信任，而非任內安全下莊？

馮成則回答，常務次長是文官，沒有安全下莊的問題。但他話還沒講完，就被陳昭姿打斷，說自己只是把資料一五一十的唸出來，希望法務部把死當的成績贏回來。

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