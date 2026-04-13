民團轟鄭麗文是習近平魁儡 籲檢調以外患罪偵辦

台灣北社今日在立法院舉行「嚴正回應鄭麗文訪中爭議、捍衛台灣主權與民主體制」記者會，質疑鄭麗文訪中提出「兩岸和平框架」與政治主張，發言內容與中共統戰論述相呼應，將台灣主權問題內政化。（記者陳鈺馥攝）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，國共統一戰線合流，中共宣布10項涉台措施，包括推動恢復上海、福建居民赴台個人旅遊。台灣本土社團今日痛批，鄭麗文只是習近平的魁儡，所謂「大禮包」是現代版木馬屠城記，呼籲檢調盡速以「刑法」外患罪偵辦鄭麗文。

台灣北社今日在立法院舉行「嚴正回應鄭麗文訪中爭議、捍衛台灣主權與民主體制」記者會，質疑鄭麗文訪中提出「兩岸和平框架」與政治主張，偏向政治表態而非實質交流，發言內容與中共統戰論述相呼應，將台灣主權問題內政化，已涉及法律紅線。

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「國共兩黨私自交易，台灣人民從未授權！」台灣北社社長羅浚晅表示，鄭麗文到中國跟習近平見面，私下到底和中國談了什麼？這場會面並不是對話，而是接受安排的演出，如果有踩到兩岸人民條例、「反滲透法」及「刑法」外患罪，出賣台灣就必須被究責。

羅浚晅批評，鄭麗文提出「兩岸和平框架」其實就是「統一框架」，台灣北社堅決反對任何以「和平」之名包裝「統一」的政治框架，並反對國共聯手將台灣問題內政化。

「鄭麗文只是習近平的魁儡！」羅浚晅直指，台灣北社要譴責附和中共敘事、削弱台灣主權的政治行為，並強調台灣主體性與公民認同優先於民族敘事操作，呼籲國際社會正確認知台灣現況。

針對中共10項「惠台」政策，羅浚晅說，這是現代版木馬屠城記，包括農產品輸中、觀光旅遊等，未來都須符合中共的政治框架，所謂經濟交流是把雞蛋放在同一個籃子，把台灣生存命脈交給中共，這是典型養套殺，「大禮包」就是一個木馬屠城記。

台灣中社代理社長李永明質疑，「鄭麗文勿當秦檜」，2019年習近平已經定調九二共識是一國兩制，一中只有中華人民共和國，鄭麗文去中國所談的，全部都無政府授權，這是非常有問題的。

名綸法律事務所律師房彥輝批評，國民黨已經完全不演了，真正想法昭然若揭，反共已經蕩然無存，以前是隔海唱和，現在是去當面唱和。北京當局所說九二共識就是一國兩制，完全沒有台灣主權空間，國民黨已淪為中共統戰工具。

房彥輝指出，嚴正損害台灣主權，要讓台灣被中國併吞，依照「刑法」外患罪，通謀外國或其派遣之人，意圖使中華民國領域屬於該國或他國者，處死刑或無期徒刑。即便是陰謀犯和預備犯，可處3年以上、10年以下有期徒刑，呼籲國安單位、檢調盡速偵辦。

台灣教授協會副會長陳月妙說，鄭麗文去年當選黨主席拿6萬多票，只佔台灣人口0.02%，不能代表台灣民意。這不是和平之旅，而是投降之路，躺平只會換來子彈，並不會有和平。所謂「和平框架」只是詐騙，實際上就是統一框架，國共跟詐騙集團沒兩樣，台灣人絕對不會接受。

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

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