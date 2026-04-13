美PO賴清德、川普照挺台 林楚茵轟國民黨對中躺平、心裡只有習近平

美國眾議院外交委員會共和黨團挺台，將美國總統川普與賴清德總統並列，背景還有兩國國旗。（圖擷取自美眾議院外委會共和黨團X）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，美國聯邦眾議院外交委員會共和黨團特別在社群平台X發文貼出美國總統川普、賴清德總統並列合照。民進黨立委林楚茵今質問，美國貼出賴總統與川普的合照挺台灣，回應國民黨對中共假讓利的卑躬屈膝。藍營對中共躺平，對台灣軍購審查裝聾作啞，國民黨立委們在哪裡？

林楚茵指出，習鄭會結束後，美國眾議院外委會貼出賴清德總統與川普合照，慶祝《台灣關係法》47週年，期間也不斷督促國會加速對台軍備；國務院明確要求「北京應與台灣民選政府對話」，台灣的民主盟友在發聲，國民黨的一舉一動都被看在眼裡，國民黨心裡卻只有習近平。

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林楚茵批評，國民黨拒絕強化台灣國防的軍購，卻買單中共的假讓利。上週因國民黨0人出席，導致軍購條例協商須「另期再排」；國民黨不支持強化台灣國防，不證自明，作為外交國防委員會委員的韓國瑜院長，平時喜歡在臉書裝高尚發文說要審預算、條例，怎麼不來參與協商，只會說一套做一套。

「鄭麗文回來了，國民黨立委要回來審軍購條例沒？」林楚茵質問，相對中國端出毫無新意的「統戰回鍋菜」，國民黨當成寶貝、鄭麗文樂當中共發言人；美國具體批准多項軍購、力挺台灣防衛，國民黨只用最不負責任、最敷衍的3500億回應。

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