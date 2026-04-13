傅崐萁籲政府接球「惠台十項」 王興煥：一國兩制先行十項

台灣基進黨主席王興煥（中）。（記者陳治程攝）

國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平「鄭習會」日前落幕，中國國台辦隨後公告「惠台十項措施」，國民黨團總召傅崐萁稱其為中國善意、呼籲政府「勇敢接球」；對此，台灣基進黨主席王興煥直言，這十項措施根本不是惠台利多，而是將台海內政化的「一國兩制先行十項」，痛批傅迎合中共言論，強調台灣沒有理由接受如此統戰。

王興煥指出，金馬的「新四通」（通水、通電、通氣、通橋）與金門共用廈門新機場，本質上是推動「廈金一體化」，試圖先在地理與民生層面將金馬「內地化」，模糊主權邊界，使其脫離台灣的防禦體系，成為一國兩制的先行示範區。一旦落實，等於向國際表態：台海問題是中國內政。

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至於開放農漁產品、食品准入及觀光的所謂「善意」，則是以堅持「九二共識、反對台獨」為政治前提，這意味著所有經濟利益隨時可能因政治情勢改變而再次「斷糧」，目的就是讓台灣的中小企業與農漁民對中國市場產生高度依賴。

王興煥強調，當前全球經濟趨勢是供應鏈重組，從低成本離岸化轉向高安全區域化，中國「以經促統」的老套路，正是試圖將台灣重新鎖回低成本、高風險的中資經濟圈。國民黨無視國際政經局勢、呼應「經濟鎖中」，只會為台灣製造更大的風險。

王興煥續指，十項措施中包含推動國共「常態化溝通機制」與「青年交流平台」，核心目的是徹底架空台灣的民選政府。這不是交流，而是在台灣內部扶植「影子政府」，讓國民黨成為中國在台灣的買辦代理人，將主權爭議降級為「國共和解」的內部問題。

王興煥強調，鄭習會期間美國國務院已明確表態，兩岸對話的對象必須是「台灣民選政府」，顯然已洞察中國企圖以鄭習會製造「台海問題是中國內政」的意圖，並表態不接受國共私下和談決定台灣的未來。美國都不接受了，台灣政府更沒有理由接受一國兩制先行十項。

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