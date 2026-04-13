吳沛憶登記參選民進黨北市黨部主委 提黨務革新、全力輔選

吳沛憶登記參選民進黨台北市黨部主委。（記者方賓照攝）

民進黨籍立法委員吳沛憶今天上午登記參選民進黨台北市黨部主委並表示，首先是年底選舉全力輔選，打贏一場漂亮的選戰；第二是黨務革新，首都的民進黨團隊一定要耳目一新，看見市民期待並回應民意，接下來不管是在工作層面，或是對於首都的願景，都會陸續提出想法。

吳沛憶表示，稍早已經完成登記民進黨市黨部主委選舉。2014年入黨至今已近12年，出身基層、市議員、曾任中央黨工，感謝民進黨栽培，如果有想法與熱情，即便不是來自政治世家，仍有爭取機會的空間，但也要靠自己的努力打拚。

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吳沛憶指出，這段時間以來看到很多資深、年輕的支持者，大家對於民進黨的憂心、鞭策，可以感受到背後是一份既深且沉重的期許，也是對於台北市這個家的愛，思考如何讓台北市可以更好，也的確值得更好。

她提到，這次決定參選台北市黨部主委，這是民進黨年輕世代的DNA，當看見問題，希望可以有所改變時，習慣捲起袖子做事，並從自身開始做起、改變，「相信我們不會是孤單的！」她來參選主委，不會只有獨自一人，而是會有很多黨內夥伴站在一起。

另預告要做兩件事，首先是年底選戰，最重要的工作就是一定要全力輔選，期盼市長跟市議員「統統都要全壘打！」台北市是首都，大家不要擔心，民進黨一定會提出最強的候選人；議員也是全台最優秀、各個能勇善戰，論述能力都很強，服務表現屢經市民肯定。

吳沛憶說，自己參選過，知道台北市是艱困選區，議員問政表現如果不是夠亮眼、服務夠勤快，無法獲得市民認同，民進黨有最優秀的議員團隊，今年也提名很多願意捲起袖子一起工作的人選，值得大家期待的後起新秀，呼籲大家支持。

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