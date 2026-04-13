李貞秀是走是留？ 民眾黨今午開中評會決定

民眾黨今午召開中評會，討論中配立委李貞秀違紀案處分。圖為李日前於內政委員會「空氣質詢」情形。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀在立法院新會期就職後爭議不斷，除未依法放棄中國籍外，近期接連爆出直播失言、黨內檢舉風波，不只衝擊柯文哲、高虹安聲譽，更遭多位黨公職要求「知所進退」；對此，據了解，民眾黨今午確定召開中評會，基於黨內紀律評議準則裁處其去留。

李貞秀今年2月遞補民眾黨不分區立委，也是立院首位中配立委，然而，她的立委參選、遞補當選資格在就職前就備受外界質疑，而她也在就職首日向媒體秀出所謂的放棄中國國籍申請書，宣稱曾赴中申請未果，強調資格合法性；經過數週爭論，內政部、陸委會最終確認李未符合「兩岸人民關係條例」第9-1條規範，於期限內繳交除籍證明，因此不具參選資格，也因此造成日後李出席內政委員會時，呼行政院官員名卻只能「空氣質詢」的特殊情景。

請繼續往下閱讀...

然而，當各界仍對其國籍爭論不休，李卻在個人直播失言稱高虹安收柯文哲700萬，由於時機敏感，即便高火速澄清、李公開道歉仍難止風波蔓延，後續更遭爆曾檢舉高虹安助理費案，讓苗栗黨部主委賴香伶、宜蘭黨部主委陳婉惠，以及新竹市副市長邱臣遠等多位黨公職表態要李「知所進退」，而市議員擬參選人許甫則表示曾對李說「一念放下，萬般自在」，強調「有些事情，或許放下比較自在」，黨內風向明顯轉變。對於上述評論，李貞秀日前受訪時僅強調一切照制度來，尊重黨中央決定。

而據了解，原定上週召開的民眾黨中評會因故取消後，今午確定將於中央黨部開會討論李貞秀違紀案裁處，屆時這位我國首位中配立委的去留，可望有所定論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法