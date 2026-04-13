中共拋「惠台」10措施 侯友宜：兩岸領導人須以避戰為責、和平交流

中共昨宣布10項惠台措施，新北市長侯友宜（右2）今表示，他相信兩岸之間的領導人一定要以避戰為責任，和平是最大目的，交流就是要溝通，盡量減少衝突。（記者黃政嘉攝）

「鄭習會」後，中共昨天宣布10項惠台措施，提出以反對「台獨」政治基礎為前提，開放台灣農產品及食品輸入中國、優惠台商赴中投資等；新北市長侯友宜今受訪表示，兩岸之間彼此一定要在對等、尊嚴、尊重下啟動交流，他相信兩岸之間的領導人一定要以避戰為責任，和平是最大目的，交流就是要溝通，盡量減少衝突，以人民利益為最大優先考量，不管幾項惠台，都希望在和平對話的尊嚴友善底下，好好交流。

侯友宜今天出席三鶯線三峽站出入口2捷運開發案開工祈福典禮後接受媒體聯訪，對於中共10項惠台措施，他表示，兩岸之間彼此一定要在對等、尊嚴、尊重底下來啟動交流，尤其在交流的過程當中，先以宗教文化這個政治含義最低，彼此建構更多的信任，下來就是產業經濟，大家一起並進。

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他說：「我相信兩岸之間的領導人一定要以避戰為責任，和平是最大的目的，交流就是要溝通，盡量減少衝突，這就是我們以人民的利益為最大優先的考量，所以不管是幾項的惠台，我們都希望在和平對話的尊嚴友善底下，能夠好好的交流」。

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