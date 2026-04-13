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    首頁 > 政治

    不讓賴總統出訪專美於前？ 韓國瑜5/9-17訪歐慰僑胞

    2026/04/13 10:40 記者林欣漢／台北報導
    立法院長韓國瑜將於5月9日至17日率跨黨派委員赴法國及英國，出席「歐洲台灣商會聯合總會」第32屆會員代表大會，並視察駐處宣慰僑胞等推動國會外交。（資料照）

    立法院長韓國瑜將於5月9日至17日率跨黨派委員赴法國及英國，出席「歐洲台灣商會聯合總會」第32屆會員代表大會，並視察駐處宣慰僑胞等推動國會外交。（資料照）

    我國與非洲友邦史瓦帝尼王國建交邁入58週年，總統賴清德確定將於4月22至27日親自率團訪問史國。立法院秘書長周萬來發函朝野黨團指出，立法院長韓國瑜將於5月9日至17日率跨黨派委員赴法國及英國，出席「歐洲台灣商會聯合總會」第32屆會員代表大會，並視察駐處宣慰僑胞等推動國會外交。

    我國與非洲友邦史瓦帝尼王國建交邁入58週年，賴總統確定將於4月22至27日親自率團訪問史國，以「台史同慶、攜手共榮」為主題，象徵兩國在歷史重要時刻並肩同慶、持續攜手深化合作，這也是賴總統上任後第二次出訪行程。

    周萬來發函朝野黨團指出，韓國瑜擬於5月9日至17日率跨黨派委員赴法國及英國出席「歐洲台灣商會聯合總會」第32屆會員代表大會，並視察駐處宣慰僑胞等推動國會外交。周萬來請朝野黨團依政黨比例，推薦委員參加，預計明（14日）下午截止登記。

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