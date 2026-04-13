中共惠台10措施再提上海來台自由行 蔣萬安籲中央勿卡關

台北市長蔣萬安今天早上出席教育局第2屆首都盃國際技能競賽啟動儀式。（記者何玉華攝）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，國共統一戰線，中共中央台辦12日宣布10項惠台措施，其中包括2024年在台北舉行的雙城論壇就有提到的上海居民來台旅遊的項目，但無疾而終一事，台北市長蔣萬安今（13）日受訪表示，希望中央政府不要卡關，以民生為念。

蔣萬安今天早上出席教育局第2屆首都盃國際技能競賽啟動儀式，會前媒體問到有關中共10項惠台措施中，有關上海居民來台旅遊在2024年雙城論壇就有提到，但無疾而終一事時，蔣萬安說，他一向主張兩岸關係越困難越需要溝通交流，2024年的雙城論壇確實有具破冰意義的消息，大陸方面希望推動上海居民來台灣的旅遊團，後來也進一步宣布擴大到福建，可惜到目前都沒有下文，沒有後續。

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蔣萬安說，希望中央政府不要卡關，要以民生為念，不要把人民的交流當作政治籌碼；他上週也在議會公開呼籲說，民進黨政府已經執政10年，賴總統應該要認真思考如何透過對話和交流來維持和平穩定的兩岸關係，這是身為執政者和總統應該要做的事情。

台北市長蔣萬安今天早上出席教育局第2屆首都盃國際技能競賽啟動儀式。（記者何玉華攝）

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