賴總統出訪史瓦帝尼 蕭旭岑：美中和平發展並行不悖

國民黨副主席蕭旭岑（左）接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋（右）專訪。（圖由「千秋萬事」提供）

我國與非洲友邦史瓦帝尼王國建交邁入58週年，總統賴清德確定將於4月22至26日親自率團訪問史國。國民黨副主席蕭旭岑今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，拭目以待外交部與駐美代表處，能否爭取多少過境美國的機會，他樂見賴總統想要拚外交，但也提醒跟美國保持好關係之外，其實兩岸也可以和平發展，這是並行不悖的，不代表要把力氣，放在阻礙在野黨做的兩岸交流。

蕭旭岑指出，中國願意在國民黨主席鄭麗文訪問後宣布十項重要的利多政策，對台灣老百姓和產業都有直接幫助，就是希望能夠回應台灣內部這股民意，這麼多產業有實際的需求，國民黨恢復國共平台不是為了政治、不是為了意識形態，而是為了台灣老百姓的生計，呼籲民進黨政府不要去阻擋，不要用意識形態擺在民生前面。

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蕭旭岑表示，相信美方現在也非常想了解國民黨訪中的相關內容，也有必要讓國民黨跟美方增加溝通及交流，對雙方來講也很重要。布朗大學國際與公共事務學院客座教授、「中國倡議」計畫主任高德斯坦對「鄭習會」也有深刻洞見，如果台灣海峽兩岸和平，美國人會更安全，鄭麗文尋求兩岸和解是在幫美國的忙，值得獲得諾貝爾獎和平獎。

蕭旭岑強調，「大陸10項利多嘉惠到的台灣產業，才是有益於台灣的未來」，「民進黨的執政讓兩岸關係這麼緊張，民進黨這些老掉牙的政治語言已經不符合時代需要，也不符合民意需求」，呼籲民進黨政府應該「懸崖勒馬，以民為念、以民為本」，不要再跟民眾對著幹，不要再為了選舉利益，傷害人民的利益。

蕭旭岑直言，民進黨如果繼續選擇抗中保台路線，沒有保到台，就已經讓這些民眾和產業的利益被減損了，你是在損害他們，這不是在保護他們，所以只有和諧共榮才能夠興旺這些產業，2026這場選舉檢驗到底人民要選擇的，是民進黨的抗中害台？還是國民黨的和平興台、和諧共榮？

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