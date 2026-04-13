習近平請他問候馬英九 蕭旭岑：有轉達 習近平很念舊

國民黨副主席蕭旭岑（右）接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋（左）專訪。（記者林欣漢翻攝）

國民黨主席鄭麗文10日在北京會見中共總書記習近平，習近平在午宴時，請國民黨副主席蕭旭岑代為問候前總統馬英九。蕭旭岑今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，他有與馬家人聯繫，請馬家人轉達習近平對馬英九的問候。「習近平很念舊」，蕭旭岑認為，習近平對台灣的老朋友那麼多的感念與記掛，包含那麼多的台商、連戰、馬英九等，這就是兩岸和平與和解的重要象徵。

蕭旭岑指出，馬英九對兩岸關係的貢獻，不只是台灣，大陸的朋友也牢記在心，此次「鄭習會」，習近平在午宴時也特別向自己問候馬英九，並非常關心連戰、馬英九這些老朋友。習近平也提到2015年新加坡的「馬習會」，他還記得馬英九談了很多唐朝的古詩，包含「可憐無定河邊骨」等古詩，記憶猶新，「習近平很念舊，也有要我轉達他對馬英九的問候」。

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主持人王淺秋問，會不會很感慨現在很難轉達？蕭旭岑說，「有，我還是有轉達，有與馬家人聯繫，請馬家人轉達習近平對馬英九的問候」。他覺得很感動，因為兩岸關係就是這樣，永遠記得兩岸的感情，永遠記得馬英九過去的貢獻，以及習近平對台灣的老朋友那麼多的感念與記掛，包含那麼多的台商、連戰、馬英九等，這就是兩岸和平與和解的重要象徵。

蕭旭岑認為，當心中還有這種感情、掛念在，兩岸就不會發生衝突與戰爭，這也是為什麼「鄭習會」是很有意義的，這樣才能更了解習近平的想法，包含他對中華民族、兩岸是一家人，什麼事都能商量，不應走向兵戎相見，這樣的想法再次得到確認，包含午宴期間溢於言表的關心及表現，他當場的感受是兩岸之間就應這樣牢牢記得曾經共同的記憶與感情，兩岸本來就不應兵戎相見，只要有老朋友在台灣、在大陸，就不必然需要面對衝突與戰爭。

蕭旭岑指出，這樣的元素非常重要，也深深刻畫在中華文化的因子裡，我們講究人情義理，只要人情義理在，不必然要走向衝突與尖銳的對抗，兩條路線的抉擇，要選擇戰爭和對抗或對話與和平，這是老百姓的抉擇，為什麼這麼多對業者重要的政策包括影視、觀光、農產等，還要用政治與意識型態去阻擋？這會逐漸在老百姓心中出現兩條路線的分野，他呼籲賴清德總統不必然要站在對立面，可以站在人民這一邊，這是歷史性的抉擇。

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