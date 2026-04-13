對比中國霸權！賴總統首赴非洲 涉外人士曝3大戰略意義：凸顯「台灣模式」

總統賴清德2024年520就職典禮，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世率團來台參加，與賴總統相談甚歡。（中央社資料照）

總統賴清德將首度踏上非洲大陸，迎來任內第二次出訪，前往我在非洲唯一友邦史瓦帝尼王國，出席國王恩史瓦帝三世58歲壽辰暨加冕40週年雙慶儀式。涉外人士分析，賴總統此行具備三大戰略意義，除了鞏固邦誼，更與中國在非洲的霸權式擴張形成強烈對比，凸顯「台灣模式」的可貴，以及放大台灣在全球南方的外交價值。

涉外人士指出，賴總統此行首要意義在於「展現台史長期而穩固的邦誼」。賴總統親自率團赴訪，是以最高層級回應史王親簽邀請，凸顯我方對邦誼的高度重視。適逢史國擴大舉辦慶典，預料將有王室、政要及周邊國家人士出席，台灣總統現身，也向國際社會清楚傳達——即便中國長期打壓，台史關係仍歷久彌堅，近年史國持續在國際場域替台灣發聲，讓雙方關係不只是形式上的邦交，而是建立在相互支持與信任的兄弟情誼。

請繼續往下閱讀...

其次，涉外人士將此行與中國在非洲佈局的鮮明對比，近年北京近年透過「一帶一路」與中非合作平台，積極擴張在非洲的政治與經濟影響力，並持續施壓史瓦帝尼，企圖拔除台灣在非洲最後一席正式邦交。然而，「中國模式」近年引發越來越多質疑，根據世界銀行數據，撒哈拉以南非洲陷入債務困境或高風險的國家，已從2014年的8國升高至2025年的23國，接近全區一半，反映部分非洲國家在外部融資與債務壓力下的結構性風險。

該人士說，相較之下，台灣不以高額貸款綁定政治，而是以公共衛生、教育、農業、婦女賦權、基礎建設及人才培育等面向，穩健累積合作成果，從蔡英文政府到賴清德政府，長期聚焦在改善民生與提升治理能力，這種務實、可持續、以人民為本的合作模式，正是台灣與中國霸權式擴張最明顯的對比。

第三層意義則是「彰顯台史合作的實質戰略價值」。涉外人士指出，非洲是「全球南方」的重要核心區域，史瓦帝尼作為台灣在非洲唯一友邦，且具備南部非洲關稅同盟與非洲大陸自由貿易區的一環，具有一定區域連結能力。換言之，賴總統此行不只鞏固邦交，更是向周邊國家展示台灣在醫療、公衛、基礎建設與人才培訓上提供具體而可信的貢獻，這種「小而實」的合作路線，有助於進一步提升台灣在非洲與全球南方的能見度與可信度。

涉外人士總結說，賴總統此趟史瓦帝尼之行，具有三大戰略意義，一是鞏固台史邦誼、展現雙邊互信；二是對照中國在非洲的壓迫與擴張，凸顯台灣模式的可貴；三是藉由具體合作成果，放大台灣在非洲與全球南方的外交價值。對台灣而言，這不只是一趟邦交訪問，更是一場向國際社會說明「台灣可以成為什麼樣的夥伴」的重要外交行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法