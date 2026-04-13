李貞秀被爆哭稱「要養5孩」拒退位內幕曝 吳靜怡：情緒勒索柯文哲

民眾黨立委李貞秀。（資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀的中國及爭議至今未解，《鏡週刊》今（13）日更爆料其曾在與黨主席柯文哲、黃國昌密談去留時，哭稱「有5個小孩要養」，暗示若要其退位需拿出「誠意」。政治評論員吳靜怡今（13）日痛批，李貞秀申報財產中精品、珠寶等價值高達240萬，卻以此進行情緒勒索，質疑「她的眼淚，柯文哲要讓人民一起買單嗎？」

吳靜怡今天在臉書發文指出，李貞秀現在最大的問題，早就不只是失言，也不只是國籍爭議，而是她整個政治形象已經陷入自我矛盾。媒體報導，民眾黨內部已多次談及她的去留，而她則被指在勸退過程中哭訴自己有5個孩子要養，希望高層拿出「誠意」，原來李貞秀當立委是為了錢？

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吳靜怡續指，翻出她就職時穿著近4萬元的愛馬仕白鞋，以及2024年財產申報中約240萬元的精品與珠寶清單，其中光愛馬仕就佔了6項，平常展現的是精品生活、奢華品味，連直播都能看出來有許多精品的盒子。此外，她在竹北還有房子，卻突然把「我要養5個小孩」端上檯面，情緒勒索柯文哲。

吳靜怡直言，李貞秀近來接連捲入國籍爭議、失言風波，又被報導牽連到高虹安案檢舉人的爭議，讓她從原本雙重國籍爭議的「全黨護一人」，一路走到如今近乎「全黨逼一人」的局面，媒體報導柯私下曾多次向幕僚表明希望李走人，但公開卻還在講「人情、世故、義理」，讓全黨傻眼！

吳靜怡提到，民眾黨黨內原本還想利用民進黨對李貞秀國籍問題出手，讓她的爭議由外部力量來收場，自己則可避免承擔清理門戶的政治成本。沒想到，事情尚未走到那一步，就已先在民眾黨內部引爆，演變成一場茶壺內風暴。

「中評會今天會開除李貞秀嗎？重點還是在柯文哲身上。」吳靜怡分析，不分區立委要下台，其實只需要柯文哲一句話。尤其李貞秀本身就是違法的雙重國籍立委，如果她不肯自行請辭，中評會恐怕也很難真的動她。黃國昌一再強調「尊重中評會獨立判決、相信會做出最好決定」，其實就是把燙手山芋丟給別人，自己不願親自下重手。

最後，吳靜怡強調，號稱清廉、力挺吹哨者的民眾黨，如今卻能為了李貞秀「要養5個孩子」，繼續讓她坐在立法院當違法立委，這才是整件事最荒謬的地方。

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