「惠台措施」為中共介選工具 蔡明彥： 兩岸交流應與中央政府接觸

國安局長蔡明彥今日出席立法院外交及國防委員會前受訪說明，這次中共與台灣在野黨交往，主要有3層面目的。（記者陳逸寬攝）

國民黨主席鄭麗文率團訪中後，中國昨日宣布「10項惠台措施」。對此，國安局長蔡明彥今（13）日表示，中共與台灣在野黨交往主要有3層面目的，包含強調北京對台海「和」、「戰」具主導權，及弱化台灣參與全球非紅供應鏈等；惠台措施為中共對台介選工具，要推動兩岸交流應與中央政府接觸，而非透過政黨交流私相授受。

蔡明彥今日出席立法院外交及國防委員會前受訪說明，這次中共與台灣在野黨交往，主要有3層面目的，第一為在戰略上強調北京對台海的「和」與「戰」具有主導權，目的在排除外力介入台海情勢，同時操作在野黨對北京立場的呼應，增加北京在川習會處理涉台議題的籌碼。

請繼續往下閱讀...

蔡明彥指出，第二，在政治層面的目的為，中共在交往過程中，不斷推宣中華民族偉大復興、兩岸制度性和平，目的是將台灣引導至一中框架政治設定；第三，在經濟上宣傳中共「十五五規劃」，希望台商增加對岸投資、助益中國經濟發展，同時弱化台灣與全球非紅供應鏈的參與及合作，並釋出惠台措施，增加台灣對中國市場的依賴。

針對昨日宣布的十項惠台措施，蔡明彥表示，要推動兩岸交流、經貿交往，主要還是要與中央政府接觸，政府才能做評估規劃跟推動相關交流，而非透過政黨交流私相授受。

蔡明彥指出，中共每到台灣選舉都會提出惠台措施，無論兩岸觀光交流，還是對台農漁產品採購，歷來在選舉時都會被提出討論，這已變成中共對台介選工具，配合中共對台統戰收放節奏。他強調，還是希望後續討論應由政府主導，有時中國會在交流過程中操作區隔對待，讓所謂施惠集中特定縣市、企業、產業或個人，由政府規劃可避免不必要的風險。

對於中國拋出的金廈共用翔安機場構想，陸委會副主委梁文傑表示，目前相關說法非常籠統，不太清楚，還要再研究。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法