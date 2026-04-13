柯文哲用「肖像權」來割草 黃帝穎：金流鐵證如山

黃帝穎強調，柯文哲金流鐵證如山，柯文哲「割草」觸犯「公益侵占罪」的部分金流，就在「柯文哲第一銀行帳戶」轉入「柯傅堯元大銀行帳戶」。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審重判17年，完整判決書10日出爐，判決指出，柯文哲等人涉以「肖像權授權金」名義侵占政治獻金1500萬元。律師黃帝穎表示，小草捐款卻被當柯文哲家族投資的「穩賠股東」。

黃帝穎指出，全球民主國家的各國公職候選人都思考如何推廣從政理念及形象，從來沒有候選人會想到用「肖像權」把政治獻金轉為候選人私人獲利，可惜柯文哲把高智商用來「割草」，這屬於侵占公益款的「智慧型犯罪」。

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黃帝穎提到，北院判決書附表載明柯文哲假藉肖像權名目侵占政治獻金的「金流」，柯文哲一邊對小草高喊「義無反顧拼一次」的募款，卻同時間透過「肖像權」陸續轉出多筆政治獻金達1500萬元。最扯的是，其中一筆250萬元匯入柯文哲第一銀行帳戶後，將244萬元轉匯柯文哲兒子的元大帳戶來買股票。

黃帝穎提到，少數還迷信柯文哲的「小草」會高喊：「金流呢？」黃帝穎強調，柯文哲金流鐵證如山，柯文哲「割草」觸犯「公益侵占罪」的部分金流，就在「柯文哲第一銀行帳戶」轉入「柯傅堯元大銀行帳戶」。

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