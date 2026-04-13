陳佩琪稱「木可的錢是夫妻賣小物賺的」 四叉貓列金流：這就是侵占！

陳佩琪昨日在臉書再度發文談及此案，聲稱「木可的錢說實在是眾多黨公職和我們夫妻努力賣小物賺來的錢」。對此，網紅「四叉貓」劉宇說重話：「我覺得陳佩琪講這種話將來真的會下地獄。」（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審重判17年，完整判決書於10日公開，認定「木可小物」是政治獻金。柯文哲妻子陳佩琪昨日（12日）在臉書再度發文談及此案，聲稱「木可的錢說實在是眾多黨公職和我們夫妻努力賣小物賺來的錢」。對此，網紅「四叉貓」劉宇說重話：「我覺得陳佩琪講這種話將來真的會下地獄。」

四叉貓表示，柯文哲從他的政治獻金專戶轉了大約4000萬給木可公司，但木可公司「一塊錢」都沒轉回到柯文哲的政治獻金專戶，簡單來說，柯文哲先拿4000萬的公款給「木可」當做生意的本錢，「木可」拿著柯文哲的公款去製作衣服、咖啡包、競選小物，接著再販售這些東西給小草們賺錢，但「木可」在選舉期間賺到這些錢之後，卻沒有把「公款與利潤」返還給柯文哲的專戶。

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四叉貓強調：「這就是侵占！誰管你們賺得多辛苦，柯文哲活該被抓去關。」四叉貓也附上監察院官網關於柯文哲的政治獻金資料，強調這些數據是民眾黨親自申報給監察院的，四叉貓直言：「所以小草不要再說是科幻小說，數據絕對正確！除非民眾黨當初胡亂申報才可能是假的。」

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