痛批鄭習會向威權體制低頭 王興煥：台灣人不做中華民族

台灣基進等政黨下午齊聚桃園機場，向完成訪中即將搭機返台的國民黨黨主席鄭麗文抗議，並表達立場。（台灣基進提供）

國民黨主席鄭麗文今午搭機返台，結束為期赴中行程，然其於鄭習會期間促統言論、中共中央台辦公告的10項惠台措施已引發討論。對此，台灣基進批評，鄭訪中傷害台灣主權、呼應假和平為威權體制背書，直言台灣人「有不做中華民族的自由」，表達嚴厲譴責。

台灣基進黨主席王興煥呼籲，鄭麗文「此心安處是吾鄉」，若認為台灣終究不如中國溫暖，可原機返回故國。他表示，鄭麗文訪中言行嚴重傷害台灣主權與國族建構，唱和中國擴張式民族主義抹煞台灣主體性、接受「九二共識」落入統戰框架、用「躺平主義」虛偽和平瓦解防衛意志、為威權體制背書。此行並非尋求和平，而是國際上消滅台灣存在、國內弱化國防、文化上消滅台灣民族，實為反台獨之名與敵對勢力合謀處置台灣前途。而國台辦今天上午送上10項「惠台政策」大禮包，涵蓋政治溝通、基層經貿、交通觀光、文化融合四大類，看似交流互利，卻全以「九二共識」及反對台獨為前提，是典型的糖衣毒藥。毒藥本質在繞過民選政府建立黨對黨非法代理、經濟養套殺製造依賴、文化洗腦馴化台灣；金馬通橋、共用機場等更成「一國兩制」示範。王興煥進一步指出，鄭習會刻意趕在川習會前，意圖宣告「台海問題是中國內政」，但美國立即強力出手，眾議院外交委員會共和黨團紀念《台灣關係法》47週年，將川普與賴清德並列，明確釋出對台政策轉向「戰略清晰」與「實質準同盟」的強烈訊號。

請繼續往下閱讀...

台灣基進秘書長馬依翔批評，國民黨長期主張的「九二共識」在實際互動中難以落實，此次鄭麗文訪中也未見清楚表述立場，同時在國內又被質疑阻擋國防相關預算，形成對內削弱防衛、對外釋出錯誤訊號的矛盾現象。對於中國提出的經濟合作與「惠台措施」，馬依翔認為其本質帶有高度政治性，過去亦曾出現農漁產品貿易受限等案例，顯示相關「紅利」具有不確定性，且中國透過基礎建設與經濟誘因深化依賴，恐影響台灣地方治理與未來選舉。馬依翔強調，面對中國持續對台施壓，台灣應審慎評估兩岸互動風險，避免影響主權、國安與長期發展。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯表示，鄭習會本質並非國民黨所稱的避戰對話，而是替中國建立「一中框架」背書。他指出，中國長期主張台灣為中國一部分，將兩岸問題內政化，鄭麗文此行等同主動接受該敘事，嚴重傷害台灣國際地位。甘崇緯強調，國際社會近年已多次表態支持台海為國際議題，但國民黨卻反向操作，將台灣拉入中國框架，恐壓縮生存空間。他並警告，中共推動所謂「和平協議」歷史的前例，最終皆以鎮壓收場，所謂和平並不可信。甘崇緯呼籲，台灣安全來自堅實國防與民主韌性，拒絕一中框架，堅守台灣主權與國際定位。

台灣基進青年部代表蔣秉勳直言，鄭麗文向中國威權屈服。他指出，在中國持續以軍事、法律與網路手段威脅台灣之際，鄭麗文此行無異於出賣民主。蔣秉勳強調，所謂「和平」不應建立在黑箱與模糊主權之上，更不能由少數政治人物替台灣人民決定。對青年世代而言，真正的和平應建立在實力與尊嚴之上，他呼籲國民黨應正視台灣民意，支持強化國防與制度韌性，並重申台灣青年拒絕被代表、拒絕被交易，將持續守護民主與主權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法