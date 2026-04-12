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    首頁 > 政治

    印度移工掀反彈！周軒翻出鄭麗文2月貼文：期待與印度「深化合作」

    2026/04/12 23:03 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    勞動部長洪申翰9日在立法院備詢時證實，首批印度移工最快將於年底前引進台灣，此舉再度挑起社會熱議，國民黨立委王鴻薇也表態反對。對此，政治工作者周軒翻出國民黨主席鄭麗文2月的貼文，鄭麗文在與印度代表會面時，曾表示她期待持續深化雙方在產業、人才等各方面的合作關係。讓他大酸，「主席對於印度移工解決台灣勞動力需求也是樂見其成」。

    周軒在臉書發文表示，今年2月印度代表拜會鄭麗文的時候，提到2024年台印雙方簽的合作備忘錄（MOU），提及期待未來能與國民黨共同推動落實。鄭麗文回應，相關合作有助於回應台灣勞動力短缺的實際需求，並回顧自己於擔任立法委員期間，曾率團赴印度參訪。表示未來期待持續深化雙方在產業合作、人才培育及人員交流等各方面的合作關係。

    周軒大酸，哎呦，早說嘛，鄭麗文主席對於印度移工解決台灣勞動力需求也是樂見其成，還希望未來與印度在產業跟人才「深化合作」！

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「國民黨已經毫無誠信可言了」、「他們連白紙黑字都會翻供了啊」、「既然當初國民黨這麼支持，那現在藍白在跳針什麼？」、「國民黨主席支持印度移工來台工作，深化雙方交流合作，早說嘛！」

    鄭麗文2月的貼文中，表示期待與印度在產業跟人才深化合作。（擷取自臉書）

    鄭麗文2月的貼文中，表示期待與印度在產業跟人才深化合作。（擷取自臉書）

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