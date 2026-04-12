李四川喊客家硬頸絕不敷衍 打造雙北一日生活圈

國民黨新北市長參選人李四川出席世界彰化同鄉會總會長就職典禮，與民眾握手致意。（李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川今（12）日下午出席客家文化協會及世界彰化同鄉會，現場支持者「凍蒜」聲不斷。李四川感性自認是「拿鐵鎚的人」，雖不擅長拿麥克風，但具備客家人實事求是的「硬頸」精神，做事絕不敷衍。他承諾當選後，會與台北市長蔣萬安攜手，深化淡水河兩岸資源共享，全面提升雙北一日生活圈的便利性。

李四川致詞時指出，民間團體長期以來在社會福利協助與文化推廣的過程中，投入許多力量，讓弱勢族群能得到救濟，文化能得到傳承，對此他要表達最高的敬意與謝意。

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他提到，自己是拿鐵鎚的人，不擅長拿麥克風，但他像許多客家鄉親一樣，有著「硬頸」精神，做什麼工作都是實事求是，絕對不敷衍了事。他離開台北市政府時，和蔣萬安說，未來一定會攜手合作，為了淡水河兩岸共同奮鬥，當選以後，會持續推動雙北共好，提升民眾一日生活圈的便利性。

國民黨新北市長參選人李四川出席新北市客家真善美文化協會會員大會，與民眾熱情握手。（李四川競辦提供）

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