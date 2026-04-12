民進黨3選將礁溪同台 「宜蘭囝仔」林國漳、吳亞蓁、韓瑩並肩作戰

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中），今天與礁溪鄉長參選人吳亞蓁（右）、宜蘭市長參選人韓瑩同台亮相。（取自林國漳臉書）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天（12日）到礁溪參加座談，介紹同黨籍礁溪鄉長參選人吳亞蓁、宜蘭市長參選人韓瑩，給在場鄉親認識，直指2人都是土生土長的宜蘭囝仔，在外歷練多年後，選在關鍵時刻回到家鄉挺身而出。

林國漳以「宜蘭囝仔回鄉參選，宜蘭女力，助力重返執政」為題，在臉書發文指出，「今天在礁溪，國漳與鄉親們齊聚一堂，面對面聊宜蘭的未來，也鄭重向大家介紹2位優秀的參選人，礁溪鄉長參選人吳亞蓁及宜蘭市長參選人韓瑩，她們都是土生土長的宜蘭囝仔」。

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林國漳認為，2人返鄉參選是對土地的責任與承擔，從中央到地方的歷練，讓她們具備宏觀視野與實務經驗，也更清楚如何為宜蘭找出新的方向，宜蘭正站在改變的十字路口，過去的累積，讓他們看見問題，也讓更多鄉親期待新的可能，此時此刻，正是最有機會推動政黨輪替，為宜蘭帶來嶄新氣象的重要時機。

談到宜蘭發展願景，林國漳說，未來的宜蘭，需要更多願意做事的人，也需要更多新的力量一起投入，他將與吳亞蓁、韓瑩並肩作戰，凝聚團隊力量，傾聽基層聲音，一步一步為宜蘭打拚，拜託大家給他們機會，為宜蘭拚一個新的未來。

林國漳（中）今天到礁溪參加座談。（取自林國漳臉書）

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