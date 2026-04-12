為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨3選將礁溪同台 「宜蘭囝仔」林國漳、吳亞蓁、韓瑩並肩作戰

    2026/04/12 18:59 記者江志雄／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中），今天與礁溪鄉長參選人吳亞蓁（右）、宜蘭市長參選人韓瑩同台亮相。（取自林國漳臉書）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中），今天與礁溪鄉長參選人吳亞蓁（右）、宜蘭市長參選人韓瑩同台亮相。（取自林國漳臉書）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天（12日）到礁溪參加座談，介紹同黨籍礁溪鄉長參選人吳亞蓁、宜蘭市長參選人韓瑩，給在場鄉親認識，直指2人都是土生土長的宜蘭囝仔，在外歷練多年後，選在關鍵時刻回到家鄉挺身而出。

    林國漳以「宜蘭囝仔回鄉參選，宜蘭女力，助力重返執政」為題，在臉書發文指出，「今天在礁溪，國漳與鄉親們齊聚一堂，面對面聊宜蘭的未來，也鄭重向大家介紹2位優秀的參選人，礁溪鄉長參選人吳亞蓁及宜蘭市長參選人韓瑩，她們都是土生土長的宜蘭囝仔」。

    林國漳認為，2人返鄉參選是對土地的責任與承擔，從中央到地方的歷練，讓她們具備宏觀視野與實務經驗，也更清楚如何為宜蘭找出新的方向，宜蘭正站在改變的十字路口，過去的累積，讓他們看見問題，也讓更多鄉親期待新的可能，此時此刻，正是最有機會推動政黨輪替，為宜蘭帶來嶄新氣象的重要時機。

    談到宜蘭發展願景，林國漳說，未來的宜蘭，需要更多願意做事的人，也需要更多新的力量一起投入，他將與吳亞蓁、韓瑩並肩作戰，凝聚團隊力量，傾聽基層聲音，一步一步為宜蘭打拚，拜託大家給他們機會，為宜蘭拚一個新的未來。

    林國漳（中）今天到礁溪參加座談。（取自林國漳臉書）

    林國漳（中）今天到礁溪參加座談。（取自林國漳臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播