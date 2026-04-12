返台談中國「惠台10項」 鄭麗文：踏出成功1步 還有99步要走

國民黨主席鄭麗文（前中）結束中國訪問行程，下午搭機返台。（記者朱沛雄攝）

台灣基進黨在於桃機第二航廈召開記者會，抗議鄭麗文訪中之行。（記者朱沛雄攝）

國民黨主席鄭麗文結束中國訪問行程，下午搭機返台，她下機後表示，中共中央台辦宣布多項涉台政策措施，她已指示副主席落實後續工作，希望中國國民黨可以提供民眾具體管道，接受兩岸和平發展的和平紅利。台灣基進黨在鄭麗文抵台前，於桃機第二航廈召開記者會，堅決主張「台灣人有不做中華民族的自由」。

鄭麗文所率領的訪團下午搭乘中國國際航空CA-189班機返抵桃園國際機場，國民黨立法院黨團總召傅崐萁率領18名黨團立法委員前往桃園機場接機，高喊主席加油、和平加油、台灣加油。鄭麗文下飛機後接受媒體訪問時表示，如同在「鄭習會」時她所說的，事情要1件1件做，路要一步一步走，這一次，我們踏出了成功的第1步，後面還有99步的路要走，事情認真的辦好了1件，後面還有更多的事情要辦好。

鄭麗文指出，中共中央台辦上午正式宣布10項惠台利多政策，她也立刻指示副主席要盡快針對此事組成工作小組，完成接下來落實的工作，以及跟對岸對接的窗口，在這10項政策裡，包括台灣的青年、農漁業、遠洋漁業、觀光旅遊業，還有微型產業等，都可以透過具體的措施直接受惠。

鄭麗文說，希望中國國民黨可以提供大家很多具體的管道，能夠直接的感受、接受到兩岸和平發展的和平紅利，這是我們最大的願望，就是改善人民的生活，讓大家都能夠勇敢的追逐夢想、實現夢想。接下來就是要捲起袖子，好好做事好好努力，謝謝來自各界的支持跟鼓勵，中國國民黨一定會加倍努力，帶給大家和平的美好願景。

抗議鄭麗文訪中之行，台灣基進黨下午前往桃機第二航廈召開「台灣人有不做中華民族的自由」記者會，台灣基進主席王興煥指出，鄭麗文這跪訪問中國，唱和「百年國恥」與「中華民族大復興」等統戰論述，將台海鎖進中國內政框架，但台灣前途應由台灣人民決定，兩岸和平的基礎在於主權對等，而非認同血緣神話，堅決主張「台灣人有不做中華民族的自由」。

鄭麗文見到前往接機的黨籍立委，展開雙臂露出開心笑容。（記者朱沛雄攝）

國民黨立院黨團總召傅崐萁（前左2）率領18名黨籍立委前往桃園機場接機。（記者朱沛雄攝）

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