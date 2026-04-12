鄭習會當日共機擾台達高峰 學者：「胡蘿蔔與棒子策略」具體呈現

國民黨主席鄭麗文訪中期間共機艦擾台情形。偵獲時間以每24小時為統計週期，例，6日06：00至7日06：00。（資料來源：國防部，本報製表）

國民黨主席鄭麗文本月7日至12日赴中訪問，並於10日與中國國家主席習近平會晤。期間不僅每日都有共機、共艦擾台，更在鄭習會當日，擾台機艦數量達到高峰。學者分析指出，這屬於中共新的「和戰加壓」手法，在鄭麗文訪問、宣布惠台方案的同時對台施壓，鄭習會當天共機擾台達到高峰，具體呈現了「胡蘿蔔與棒子策略」，中國不會因為政黨交流而降低軍事壓力，軍事壓力是在為中國設定的「和平」路徑提供正當性。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，這是中共「和戰加壓」手法，屬於新的樣態，如今中國宣布「十項惠台方案」，正是在「和」的方面加壓，對台灣統戰將變成閉路循環，顯示中國透過國共合作，欲弱化台灣的民心與心防，是很大的威脅。

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蘇紫雲分析，北京對鄭麗文的訪問與對台施壓是並行的，反映出「和戰加壓」的概念。他指出，國民黨「有和平才能躺平」宣傳片沒有成效，和平的概念其實是投降；在鄭麗文訪問期間，中國竟然連戲都不演了，仍派出船艦、軍機騷擾台灣，國民黨所謂的橄欖枝，其實只是煙霧彈。

蘇紫雲認為，對話不能是天真的，台灣面對威脅者的做法，竟然還會說「他其實有好的一面」，這是心理防線的誤區，台灣應擺脫這種集體的斯德哥爾摩症候群。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪指出，共機擾台並非隨政治互動起伏的現象，而是長期存在的常態，對中國來說，兩岸互動是一個持續進行中的過程，並沒有明確的終點，軍事行動本是整體對台政策的一部分，因此軍事行動不會因為單一訪問行程而改變。

洪浦釗說，中國對台一向採取「胡蘿蔔與棒子策略」，交流與經貿等惠台措施提供誘因，軍事行動則維持壓力，兩者不是互相取代，而是同時存在，在此前提下，軍事行動不只是安全手段，也是在配合整體政治安排，一方面持續對台灣施加壓力，另一方面讓特定形式的交流看起來更有必要性。

洪浦釗表示，鄭習會當天共機擾台達到高峰，是「胡蘿蔔與棒子策略」的具體呈現，中國不會因為政黨交流而降低軍事壓力，而被維持的軍事壓力，同時也在為中國所設定的「和平」路徑提供正當性。

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