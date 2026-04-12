國民黨彰化縣長提名洗牌！魏平政出線機率高 週三中常會拍板

外界質疑律師魏平政屬「空降」人選，魏平政今受訪表明，他和彰化的連結從未中斷，家人、家族工廠都在彰化，沒有搬離，更沒有外移中國。（魏平政提供）

國民黨彰化縣長提名作業如洗三溫暖，讓外界如霧裡看花，3位爭取最早爭取提名的參選人做最後一搏，共同連署從他們3人擇優徵召，反對「空降」第4人。不過，黨內評估與目前各種跡象顯示，具法律與國貿行銷背景的前考紀會主委、律師魏平政出線機率高，政壇推測，若無變數，國民黨可望在本週三（15日）的中常會拍板人選。

外界質疑魏平政屬「空降」人選，魏平政今天受訪表示，他和彰化的連結從未中斷，家人、家族工廠都在彰化，沒有搬離，更沒有外移中國。他說，家族織襪工廠派他到台北從事國際貿易與行銷，是為了替社頭在地產業找市場，而不是離鄉發展。

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魏平政指出，他負責將社頭織襪推向歐洲市場，產品不只限於自家品牌，也協助在地廠商行銷機能型、設計款等不同襪品，走品質與品牌路線，不與中國廉價策略正面對打，讓MIT社頭織襪在歐洲市場站穩腳步。

「我只是到外地替彰化的產業拚國際，沒有離開彰化。」魏平政說，目前黨中央尚未定案，「也不一定徵召我」，但若獲徵召將全力以赴，若非他出線，也會全力輔選，這次選戰最大公約數就是團結才能勝選，分裂就是拱手讓人。

魏平政坦言，目前知名度不及其他三人，不過，距離選戰還有7個多月時間，等中央確定徵召，他會提出政見與建設藍圖，讓大家更認識他，彰化縣在縣長王惠美施政基礎下，只要成功轉型升級未來發展大有可為，他有國貿專業更有產業升級的新思維，替彰化開發經濟新出路，他信心十足。

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