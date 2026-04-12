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    首頁 > 政治

    「鄭習會」帶來選舉利多? 蔡易餘：應警覺中國「養、套、殺」伎倆

    2026/04/12 18:50 記者蔡宗勳／嘉義報導
    民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘。（立委蔡易餘辦公室提供）

    民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘。（立委蔡易餘辦公室提供）

    國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」後，再次重申是選舉的大利多，且會化為選票。對此，民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘指出，台灣社會應警覺中國「養、套、殺」的伎倆，因為台灣好不容易走出鳳梨、石斑等農產品遭中國封殺的產業衰退陰霾，不要再重蹈覆轍。

    蔡易餘說，兩岸之間任何交流與合作，都應建立在對等、尊嚴的基礎上。凡涉及公權力、產業政策等事項，皆應由政府主管機關進行評估與參與。唯有透過雙方政府循既有機制溝通協商，才能真正保障人民權益。

    蔡易餘表示，中國這次提出所謂「十項促進兩岸交流合作措施」，表面上看似讓利，實際上過去早已有多次片面中止、時開時停的前例，對我國農漁產品業者及相關產業造成高度不確定性與實質損害。這種作法，本質上就是「養、套、殺」的經濟操作，台灣社會必須提高警覺。

    蔡易餘續指，台灣不能把產業命脈寄託在對岸片面的善意之上，而是要持續堅定走向世界，深化全球布局，降低對單一市場的依賴，才能確保國家經濟韌性與產業安全。

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