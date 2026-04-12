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    首頁 > 政治

    戳破中共「10詐騙禮包」！ 林楚茵：鄭麗文化身習辦發言人謝恩

    2026/04/12 18:04 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，中共今宣布10項惠台措施，提出以反對「台獨」政治基礎前提，開放台灣農產品及食品輸入中國、優惠台商赴中投資等。民進黨立委林楚茵提出三大點戳破「鄭習會」假面具，直言鄭麗文化身習辦發言人配合謝恩

    林楚茵指出，同一個水果籃、中共到底要送幾次？中共拋出10項「惠台大禮包」，鄭麗文立刻化身「習辦發言人」配合謝恩，但撕開包裝，這根本是「統戰＋脅迫」的詐騙懶人包。

    林楚茵說明，首先，假讓利，真打臉，10項措施裡有高達9項是「回鍋菜」，簡直是一個水果籃來來回回送100次。當初中共用荒謬藉口封殺台灣農漁產品，現在又拿來當「禮物」想詐騙台灣農民，一再來回呼台灣人巴掌，再給過期糖，這算什麼善意？

    二、明目張膽的政治勒索，林楚茵說，中共這次首度白紙黑字，把「九二共識、反台獨」當作經濟措施的生效前提。擺明把「經濟脅迫」直接公開制度化，要台灣人跪著做生意。

    林楚茵痛批，國共聯手，掏空台灣，中共繞過中央政府搞「黨對黨」直通管道，還企圖透過金馬基礎建設同城化，把「一國兩制示範區」直接蓋在台灣領土上。

    她強調，中共的經濟優惠「說禁就禁、說收就收」，這次送來的「空心禮包」不過是詐騙招數故技重施。

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